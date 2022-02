Omzetplus van 27 procent voor Tapestry, Inc. in Q2

Tapestry, Inc., het moederbedrijf van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman, heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 27 procent behaald. In vergelijking met het niveau van voor de pandemie ligt de omzet 18 procent hoger, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De netto omzet kwam door de stijging in het kwartaal neer op 2,14 miljard dollar, omgerekend 1,8 miljard euro. Brutowinst bedroeg 1,46 miljard dollar, zo’n 1,28 miljard euro. Operationeel inkomen landde op 463 miljoen dollar (406 miljoen euro) en het netto inkomen op 318 miljoen dollar (279 miljoen euro).

Het merk Coach levert Tapestry, Inc. het meeste omzet op, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het merk behaalde een omzet van 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) dankzij een toename van 24 procent jaar op jaar. Kate Spade leverde dankzij een omzetplus van 33 procent 500 miljoen (439 miljoen euro) op. Stuart Weitzman was goed voor 115,8 miljoen dollar, omgerekend 101 miljoen euro, dankzij een stijging van 37 procent.

Vanwege de positieve resultaten in het kwartaal verhoogt Tapestry, Inc. de verwachting voor het gehele boekjaar. Zo verwacht het nu niet een jaaromzet van 6,6 miljard dollar, maar 6,75 miljard dollar. Dit betekent een groei van bijna 20 procent voor het gehele boekjaar.