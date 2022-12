Omzetplus van 28 procent voor Lululemon Athletica Inc. in derde kwartaal

Canadees sportmodebedrijf Lululemon Athletica Inc. heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen met 28 procent in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Door de stijging kwam de omzet neer op 1,9 miljard Canadese dollar (1,3 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De brutowinst kwam neer op 1 miljard Canadese dollar dankzij een stijging van 25 procent. In euro’s komt het neer op 695,4 miljoen euro. Het netto inkomen steeg met ruim 60 miljoen Canadese dollar tot 255,4 miljoen Canadese dollar (177,6 miljoen euro).

Voor het gehele boekjaar, dat afloopt op 29 januari 2023, verwacht Lululemon Athletica Inc. een omzet tussen de 7,94 miljard en 7,99 miljard Canadese dollar.