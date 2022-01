Omzetplus van 29,6 procent voor Salvatore Ferragamo S.p.A.

Italiaans modebedrijf Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het boekjaar 2021 een omzet behaald van 1,1 miljard euro. Dit deed het bedrijf dankzij een stijging van 29,6 procent, aldus de voorlopige jaarcijfers van de groep. Het gaat hierbij wel om de resultaten van het bedrijf, exclusief de parfum-tak. Waarom deze tak buiten de resultaten wordt gehouden, wordt niet gemeld.

In de retailtak van het bedrijf werd een omzetgroei van 30,2 procent behaald. Door de toename kwam de omzet terecht op 829,5 miljoen euro. In het wholesalekanaal was de stijging 28,6 procent wat een omzet van 295 miljoen euro opleverde voor Salvatore Ferragamo S.p.A.

De groep behaalde in de Asia Pacific een omzetplus van 17,3 procent. Met een omzet van 436 miljoen euro bleef de regio de top markt voor Salvatore Ferragamo S.p.A. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) nam de omzet in het boekjaar toe met 21,2 procent. De regio leverde de luxegroep een omzet van 217 miljoen euro op. Noord-Amerika was goed voor 323 miljoen euro dankzij een stijging van 71,5 procent. Centraal en Zuid-Amerika samen waren goed voor 68 miljoen euro dankzij een stijging van 37,3 procent.