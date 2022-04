Omzetplus van 29 procent bij LVMH in Q1

Luxegroep LVMH heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 29 procent behaald. De groep schrijft daardoor een omzet van ruim 18 miljard euro in de eerste drie maanden van het boekjaar, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

LVMH is niet alleen het moederbedrijf van diverse grote modehuizen, het verkoopt ook wijn en andere alcoholische dranken, is actief in parfum en cosmetica én horloges en sieraden. Het segment mode en lederen goederen was in het eerste kwartaal goed voor een omzet van ruim 9,1 miljard euro dankzij een toename jaar op jaar van 35 procent.

LVMH licht diverse modehuizen uit hun portfolio uit die het goed hebben gedaan in het kwartaal. Zo had Louis Vuitton ‘een uitstekende start van het jaar’. Bij het merk werden twee nieuwe lederen goederen ateliers geopend en werd de laatste herfst/winter-collectie van wijlen Virgil Abloh getoond. Dior genoot van een ‘uitzonderlijk resultaat’, aldus LVMH. In het kwartaal heropende de locatie aan de 30 Avenue Montaigne in Parijs na twee jaar van renovaties. Fendi’s succes in het kwartaal werd gestuwd door het succes van Kim Jones collecties en Celine genoot van een sterke groei dankzij de ontwerpen van Hedi Slimane. Daarnaast hadden Loro Piana, Loewe en Marc Jacobs ‘allemaal een erg goed kwartaal’, aldus LVMH. Hoewel er meer modehuizen onderdeel zijn van het portfolio van LVMH worden Berluti, Emilio Pucci, Givenchy, Kenzo, Moynat, Patou en Rimowa niet in het kwartaalverslag genoemd.

De categorie mode en lederen goederen brengt het meeste omzet op voor LVMH. Op de tweede plaats staat de categorie ‘selective retailing’ met ruim 3 miljard euro, gevolgd door horloge en sieraden met 2,3 miljard euro. Parfum en cosmetica bracht in het eerste kwartaal 1,9 miljard euro op en wijn en alcoholische dranken ruim 1,6 miljard euro.