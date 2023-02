Omzetplus van 3 procent voor Under Armour, Inc. in derde kwartaal

Under Armour, Inc. heeft een omzet van 1,6 miljard dollar behaald in het derde kwartaal dankzij een omzetplus van 3 procent. Omgerekend komt de omzet neer op 1,48 miljard euro. Bij gelijke wisselkoersen was de stijging 7 procent, aldus het Amerikaanse bedrijf in het kwartaalverslag.

De wholesaleomzet steeg in het kwartaal met 7 procent naar een bedrag van 820 miljoen dollar (762 miljoen euro). De direct-to-consumer omzet (waar onder andere fysieke winkels en e-commerce onder vallen) liep terug met 1 procent naar een niveau van 715 miljoen dollar (664,8 miljoen euro). Deze daling was vooral toe te schrijven aan de afname van omzet in de fysieke winkels van Under Armour, zo is te lezen in het verslag.

Opvallende stijgingen zijn die in de regio’s EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en Latijns-Amerika. In de regio’s steeg de omzet met 32 en 45 procent. Wel is het belangrijk om te noteren dat het derde kwartaal van Under Armour, Inc. afliep op 31 december 2022 en de vergelijkbare periode een jaar eerder een moment was waarop er verregaande lockdowns golden in onder andere Europa en dat er in andere gebieden coronamaatregelen golden die een impact hadden op de omzet.

Het netto inkomen van Under Armour, Inc. kwam neer op 122 miljoen dollar (113 miljoen euro). Het operationeel inkomen landde in de periode op 95 miljoen dollar (88,2 miljoen euro).