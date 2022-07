Omzetplus van 32,3 procent voor Brunello Cucinelli S.p.A. in eerste halfjaar

De Italiaanse modegroep Brunello Cucinelli S.p.A. heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzetplus van 32,3 procent behaald, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. De omzet kwam door de stijging neer op 415,2 miljoen euro.

De meeste omzet werd behaald in geheel Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-). In de regio werd een omzet van 152 miljoen euro behaald dankzij een stijging van 36,8 procent jaar op jaar. In Europa kwam de omzet neer op 115,7 miljoen euro dankzij een toename van 27,9 procent. Thuisland Italië bracht de groep een omzet van 49,1 miljoen euro op dankzij een plus van 11,8 procent en last but not least brachten de activiteiten in Azië een omzet van 97,7 miljoen euro op met een omzetplus van 23,5 procent.

Wanneer de omzet wordt opgedeeld in retail inkomsten en wholesale inkomsten, komt de meeste omzet nog steeds uit de eigen retail. Deze is goed voor 243,2 miljoen euro in het eerste halfjaar dankzij een stijging van 58,6 procent. De wholesale bracht Brunello Cucinelli S.p.A. een omzet van 171,9 miljoen euro in de financiële periode.

Vanwege de goede resultaten is Brunello Cucinelli S.p.A. dan ook zeer positief over de verwachtingen van het gehele boekjaar. Het bedrijf verwacht dat het een 'recordbrekend jaar' zal worden met een omzetgroei van ongeveer 15 procent. Daarbij spreekt het ook de verwachting al uit voor het boekjaar 2023, namelijk een omzetplus van 2023. Al met al moet dit leiden tot het overstijgen van de omzetgrens van 1 miljard euro in 2024, aldus het bedrijf in het verslag.