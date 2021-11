Omzetplus van 33 procent voor Farfetch Limited in het derde kwartaal

Luxe groep Farfetch Limited heeft in het derde kwartaal een omzetplus van 33 procent behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam hierdoor neer op 583 miljoen dollar, omgerekend 514,2 miljoen euro.

Naast een flinke omzetgroei, wist Farfetch Limited ook het resultaat na belastingen om te buigen van verlies naar winst. Zo kwam de winst uit op 769 miljoen dollar, omgerekend 678,7 miljoen euro. Een jaar eerder kwam het nettoresultaat in het derde kwartaal nog neer op een verlies van 536 miljoen dollar, omgerekend 473 miljoen euro.

Farfetch Limited is niet alleen het moederbedrijf van online platform Farfetch, het is ook de eigenaar van de modegroep New Guards.