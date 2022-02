Omzetplus van 35 procent voor Farfetch Limited in boekjaar 2021

Luxe bedrijf Farfetch Limited heeft in het afgelopen boekjaar een omzet van 2,3 miljard pond (2,7 miljard euro) behaald, dankzij een omzetstijging van 35 procent. Daarnaast werd ook een ‘record gross merchandise value’ behaald van 4,2 miljard pond, 5 miljard euro, wat een verdubbeling is in vergelijking met 2019.

De bruto winst van Farfetch Limited kwam in het boekjaar neer op 1 miljard pond (1,1 miljard euro). Het betekent een stijging van een kleine 300 miljoen pond, zo blijkt uit het jaarverslag. Het resultaat na belastingen omgebogen van een verlies in boekjaar 2020, naar een winst in boekjaar 2021. Farfetch Limited behaalde een winst na belastingen van 1,4 miljard pond (1,6 miljard euro).

Farfetch Limited haalt inkomsten uit diverse bedrijven. Zo is het niet alleen de eigenaar van het e-commerce platform Farfetch, het bedrijf helpt ook andere modemerken bij het opzetten van hun e-commerce. Daarnaast is Farfetch Limited ook de eigenaar van de New Guards Group. New Guards is op zijn beurt de eigenaar van Off-White, Palm Angels, Heron Preston en Opening Ceremony naast nog andere merken.

Farfetch Limited doet in het verslag ook uitspraken over de verwachting voor het boekjaar 2022. Het verwacht een GMV-groei tussen de 28 en 32 procent van het digitale platform. Het merk platform zal naar verwachting een groei van 20 tot en met 25 procent behalen.

Farfetch Limited buigt verlies om in winst in boekjaar 2021

Farfetch is recentelijk ook op overnamepad geweest. Zo kondigde het bedrijf in december 2021 al een overname aan van resale-platform Luxclusif. “De markt voor tweedehands producten groeit enorm snel en wordt steeds belangrijker voor consumenten van luxeproducten en voor de luxemode-industrie als geheel”, aldus Giorgio Belloli, commercieel directeur en hoofd duurzaamheid bij Farfetch, destijds in het persbericht. “Luxclusif zal ons helpen om onze mogelijkheden en ons bereik op dit vlak te vergroten.”

In januari volgde opnieuw overname nieuws, dit keer over de beautyretailer Violet Grey. Farfetch breidt hiermee de positie in de beautymarkt uit.