'Omzetplus van 41 procent voor Valentino S.p.A. in boekjaar 2021'

Valentino S.p.A. heeft in het boekjaar 2021 een omzetplus van 41 bij gelijke wisselkoersen procent gerealiseerd, zo vertelt CEO Jacopo Venturini in een exclusief interview aan WWD. De omzet kwam door de stijging neer op 1,23 miljard euro en steeg daardoor ook met 3 procent boven het niveau van voor de pandemie uit.

Over de netto resultaten van het Italiaanse modehuis konden nog geen concrete cijfers worden genoemd. Venturini meldde wel tegen WWD dat het bedrijf van verlies in 2020 naar winst is gegaan in 2021. De cijfers zijn echter voorlopig en ze moeten nog goed worden gekeurd door de directie.

Venturini geeft aan dat de retail omzet 57 procent van de totale omzet bedroeg. Tegen 2024 of 2025 moet de retail omzet goed zijn voor 70 procent van de omzet. "Onze focus veranderen naar de retail betekent dat we de motor van het bedrijf veranderen en ook een spotlight zetten op menselijke middelen, waardoor we de menselijke factor en creativiteit in het midden zetten," aldus Venturini tegen WWD.

Het gros van de omzet wordt daarnaast behaald door de accessoires van het modehuis, die goed zijn voor 66 procent van de omzet. Ready-to-wear was afgelopen boekjaar goed voor 31 procent.