Omzetplus van 43,5 procent voor Crocs, Inc. in eerste kwartaal

Crocs, Inc. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetstijging van 43,5 procent genoteerd. Hierdoor kwam de omzet neer op 660.1 miljoen dollar (omgerekend 624,2 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Hoewel de omzet flink steeg bij Crocs, Inc., daalde het netto inkomen met ruim 25 miljoen euro in het kwartaal. Het netto inkomen ging van ruim 98 miljoen dollar (92,6 miljoen euro) in het eerste kwartaal van het boekjaar 2021, naar ruim 72 miljoen dollar (68 miljoen euro) in het afgelopen kwartaal.

Crocs, Inc. is niet alleen het moederbedrijf van het merk Crocs, het is sinds begin dit jaar ook de eigenaar van het merk Hey Dude. Crocs was gedurende de periode van drie maanden goed voor 545,2 miljoen dollar dankzij een stijging van 18,5 procent. Hey Dude bracht een omzet van 114,9 miljoen euro op. Het merk was maar voor een gedeelte van het kwartaal onderdeel van de groep. De overname werd namelijk pas op 17 februari 2022 afgerond.