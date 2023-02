Omzetplus van 53,7 procent voor Crocs, Inc. in boekjaar 2022

Crocs, Inc. blijft het goede momentum vasthouden. Het moederbedrijf van de merken Crocs en Heydude zag de omzet in het boekjaar 2022 met 53,7 procent stijgen. De stijging zorgde een recordomzet van 3,6 miljard dollar (3,4 miljard euro), zo blijkt uit het jaarverslag van het Amerikaanse bedrijf.

Bij het merk Crocs steeg de omzet met 14,9 procent gedurende het boekjaar. Hierdoor kwam de omzet op 2,7 miljard dollar (2,5 miljard euro) uit. De meeste omzet voor het merk kwam uit Noord-Amerika, maar de grootste stijgingen waren te zien in de regio’s Asia Pacific en de EMEALA (Europa, Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. In deze gebieden steeg de omzet met bijna vijftig procent.

De grootste verandering bij het bedrijf was echter de overname van het schoenenmerk Heydude. Heydude is sinds 17 februari 2022 onderdeel van Crocs, Inc. In de periode dat het onderdeel is van de Amerikaanse groep, leverde het 895,9 miljoen dollar op, omgerekend 840 miljoen euro. Wanneer gekeken wordt naar een geheel boekjaar, dus ook voorafgaand aan de overname, behaalde Heydude een omzet van 986,2 miljoen dollar (924 miljoen euro).

Niet alleen de omzet nam toe bij Crocs, Inc., ook het operationeel inkomen verbeterde. Het operationele inkomen verbeterde in het boekjaar met 24,5 procent en landde op een niveau van 850,8 miljoen dollar (797,5 miljoen euro).

Waar het Amerikaanse bedrijf in dit boekjaar flinke omzetgroei behaalde, tempert Crocs, Inc. de verwachtingen voor het boekjaar 2023. Voor dat boekjaar verwacht het bedrijf een omzetgroei tussen de 10 en 13 procent.