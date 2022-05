Omzetplus van 55 procent voor Hugo Boss AG in eerste kwartaal

Hugo Boss AG heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 55 procent behaald, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. Het is het ‘sterkste kwartaal ooit’, aldus het bericht.

De omzet kwam door de stijging neer op 772 miljoen euro. Wanneer het vergeleken wordt met het niveau van voor de pandemie, is de omzet er 17 procent bovenuit gestegen, zo blijkt uit het verslag. De stijging wordt toegeschreven aan het momentum in Europa en Amerika. In Europa steeg de omzet met 69 procent jaar op jaar en in geheel Amerika werd een stijging genoteerd van 68 procent. In de Asia Pacific regio werd een plus van 9 procent genoteerd door Hugo Boss.

De activiteiten in Europa waren goed voor een omzet van 505 miljoen euro. Groot-Brittannië en Frankrijk lieten een omzet zien van boven het pre-pandemie niveau en in Duitsland was de omzet gelijk aan het niveau van 2019. Geheel Amerika was goed voor 134 miljoen euro aan omzet in het eerste kwartaal. De relatief lage omzetgroei in de Asia Pacific regio (goed voor 110 miljoen euro in het kwartaal) wordt door het bedrijf toegeschreven aan de nieuwe coronamaatregelen en lockdowns in de regio tijdens de periode.

Wanneer gekeken wordt naar de distributiekanalen van Hugo Boss AG wordt nog de meeste omzet gehaald uit de eigen fysieke retail, namelijk 383 miljoen euro. Wholesale bij fysieke winkels was goed voor 220 miljoen euro. Omzet uit digitale kanalen was goed voor 146 miljoen euro in het kwartaal. Gesplitst in de merken (Hugo, Boss) brengt Boss mannenmode de meeste omzet op, 604 miljoen euro. Boss damesmode is goed voor 51 miljoen euro in het kwartaal. Hugo bracht de modegroep een omzet van 116 miljoen euro op.

Het netto inkomen van Hugo Boss AG kwam neer op 26 miljoen euro, waardoor het bedrijf weer zwarte cijfers schrijft.