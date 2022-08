Omzetplus van 66,6 procent voor Zwitsers sportmerk On Holding AG

Zwitsers sportmerk On Holding AG heeft een goed tweede kwartaal achter de rug, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het bedrijf behaalde een omzetplus van 66,6 procent waardoor de omzet neerkomt op 291,7 miljoen Zwitserse frank. Omgerekend is dit 303,1 miljoen euro.

Het netto inkomen van het bedrijf komt in het tweede kwartaal uit op 49,1 miljoen Zwitserse frank (50,9 miljoen euro) en het aangepaste ebitda op 31,4 miljoen frank (32,6 miljoen euro). De omzet in Noord-Amerika steeg met 102,5 procent gedurende kwartaal terwijl in Europa en de Asia Pacific regio stijgingen van 17,5 en 52,2 procent werden genoteerd.

On Holding AG behaalde niet alleen in het tweede kwartaal goede resultaten, in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar bereikte het ook diverse mijlpalen. In de zes maanden streefde het de omzetgrens van 500 miljoen Zwitserse frank voorbij en behaalde het een omzet van 527,3 miljoen Zwitserse frank (547,5 miljoen euro). In de periode verdubbelde het bedrijf bijna de omzet in Noord-Amerika. In Europa nam de omzet met 23,7 procent toe en in de Asia-Pacific regio was een stijging van 80,4 procent te zien. Het netto inkomen verbeterde daarnaast ook significant van 3,8 miljoen Zwitserse frank naar 63,5 miljoen Zwitserse frank (65,9 miljoen euro).

Vanwege de goede resultaten die On Holding AG tot nu toe heeft geboekt, schroeft het bedrijf de verwachting voor het gehele boekjaar op. Het bedrijf verwacht nu een omzet van 1,1 miljard Zwitserse frank (1,03 miljard euro) en een ebitda van 145 miljoen Zwitserse frank (150,5 miljoen euro).