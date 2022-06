Omzetplus van 79 procent voor Takko Fashion in eerste kwartaal

Duitse textieldiscounter Takko Fashion heeft het eerste kwartaal van het huidige boekjaar afgesloten met een omzetgroei van 79 procent, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. De omzet kwam door de toename uit op 242 miljoen euro.

Met een omzetniveau van 242 miljoen euro in het eerste kwartaal bereikt het bedrijf bijna weer het niveau van voor de pandemie, zo benadrukt Takko Fashion CEO Tjeerd Jegen in het bericht. "Het begin van het eerste kwartaal was een uitdaging door het gespannen consumentenvertrouwen in combinatie met het aanhoudende koude weer," verklaart Kurt Rosen, CFO Takko Fashion, in het bericht. "Toch konden we bijna terugkeren naar de verkoopniveaus van voor de pandemie, met een verschil van slechts 4 procentpunten in vergelijking met het eerste kwartaal van het boekjaar 219/2020."

Takko Fashion is met bijna 2.000 winkels aanwezig in totaal 17 Europese landen.