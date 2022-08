Omzetplus van 8 procent voor Ralph Lauren Corporation in eerste kwartaal

Amerikaanse modebedrijf Ralph Lauren Corporation heeft in het eerste kwartaal de omzet opgevoerd met 8 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam door de stijging uit op 1,5 miljard dollar (1,46 miljard euro).

Het netto inkomen kwam neer op 123 miljoen dollar (120,1 miljoen euro) gedurende het kwartaal. Operationeel inkomen kwam neer op 175 miljoen dollar (170,9 miljoen euro) en brutowinst op 1 miljard dollar (976,7 miljoen euro).

Wanneer de omzet verdeeld wordt over de diverse regio's waarin Ralph Lauren Corporation actief is, komt de meeste omzet uit thuis-regio Noord-Amerika. De regio was goed voor 701 miljoen dollar (684,7 miljoen euro) dankzij een stijging van 6 procent. Europa was goed voor 416 miljoen dollar (406,3 miljoen euro) in het kwartaal dankzij een toename van 17 procent. De omzet van Ralph Lauren Corporation bedroeg in de periode 334 miljoen dollar (326,2 miljoen euro) met een stijging jaar-op-jaar van 16 procent.

Het bedrijf bevestigt in het kwartaalverslag daarnaast de verwachting voor het gehele boekjaar. Voor het huidige boekjaar verwacht Ralph Lauren Corporation een omzetgroei rond de 8 procent.