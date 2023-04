Omzetplus voor Levi Strauss & Co., maar nettowinst daalt in eerste kwartaal 2023

Levi Strauss & Co. start zijn boekjaar 2023 positief met een omzetplus van 6 procent in het eerste kwartaal. Het bedrijf behaalt een netto-omzet van 1,7 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,6 miljard euro. In alle continenten boekt Levi’s een omzetplus, behalve in Europa, zo blijkt uit een financiële update.

Over het algemeen groeit Levi’s direct-to-consumer-stroom met 12 procent. De omzet in zowel de fysieke winkels als de e-commerce nam toe. Dat maakt dat 42 procent van de omzet hier wordt gegenereerd. In de wholesale-stroom stijgt de omzet met twee procent, dankzij een sterke groei in Azië en Canada.

Opvallend is dat Levi’s dit kwartaal als enige een omzetdaling ziet in Europa: min 3 procent. De continenten Amerika en Azië boeken een omzetplus van 7 procent en 12 procent. De omzetdaling heeft nog steeds te maken met het stopzetten van de activiteiten in Rusland. Bij een constante valuta steeg de omzet juist met twee procent, maar het stopzetten van de activiteiten in Rusland zorgde voor een daling van vier procent. Zonder Rusland mee te rekenen, stijgt de omzet in de direct-to-consumer-stroom bijvoorbeeld met 19 procent. In de wholesale-stroom daalt de omzet met acht procent door voortdurende herstructureringen in de voorraad.

De nettowinst daalt met 81,1 miljoen dollar (74,5 miljoen euro) naar 114,7 miljoen dollar (105,3 miljoen euro). De nettowinst daalt mede door de sterke dollar. Deze munteenheid steeg het afgelopen jaar in waarde ten opzichte van veel andere munteenheden, waaronder de euro. Levi’s exporteert veel producten, waardoor de inkomsten in andere, zwakkere valuta binnenkomen.