Omzetplus voor mode-detailhandel in juli

De detailhandel heeft in juli een omzetplus genoteerd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat geldt voor de detailhandel in het algemeen, maar ook specifiek voor kleding-, schoenen- en lederwarenhandelaren.

Kledingzaken laten een plus zien van 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij handelaren in schoenen en lederwaren is de toename 2,7 procent.

De detailhandel in het algemeen laat ook een plus zien in juli, maar dan van 2,6 procent. Met een verkoopvolume plus van 2,1 procent kan dit dus niet in zijn geheel toegeschreven worden aan de hogere prijzen.