Omzetplus voor Wolford AG, maar blijft in het rood

Oostenrijks ondermodebedrijf Wolford AG heeft in het boekjaar 2022 een significante verbetering in de omzet gerealiseerd. Ondanks de omzetstijging van 15 procent, blijft het bedrijf echter in het rood als het aankomt op de winstcijfers.

De omzet kwam aan het einde van het boekjaar neer op 16,2 miljoen euro, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf. Wolford schrijft deze groei toe aan effectieve marketing-activiteiten, on-trend designersamenwerkingen en een verfijnd productassortiment. De verkoop in de eigen retail steeg met 28 procent, terwijl de wholesale een kleine min van 1 procent noteerde. Het Oostenrijkse bedrijf zag in de Verenigde Staten de grootste omzetplus, namelijk 44 procent. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) werd een groei van 9 procent behaald, maar voelde het merk wel de effecten van de oorlog in Oekraïne. Wolford geeft over de Apac-regio (Asia Pacific) geen cijfers, maar geeft wel aan dat de omzet hier licht hoger was dan een jaar eerder.

De verhoogde omzet en diverse kostbesparingsmaatregelen konden niet voorkomen dat Wolford AG in het rood eindigde. Het ebit (de operationele winst) kwam dan ook neer op een verlies van 28,6 miljoen euro. Het bedrijf had tijdens het boekjaar te maken met grotendeels eenmalige kosten van 9,3 miljoen euro die zwaar wogen op het resultaat.

Wolford geeft aan dat het nieuwe management, dat in augustus 2022 de leiding overnam, al diverse maatregelen heeft genomen om operationele efficiëntie te bewerkstelligen en de herstructurering van het bedrijf te verbreden. Deze maatregelen moeten voor het eerst resultaat leveren in 2023, aldus het bericht. Het bedrijf geeft aan dat men voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2023 een verbeterde winstgevendheid verwacht.