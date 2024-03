Omzetstijging van 17 procent bij Prada Group in boekjaar 2023

Prada S.p.A. heeft in het boekjaar 2023 een omzetstijging van 17 procent genoteerd. Zowel het merk Prada als Miu Miu waren populair, zo is te lezen in het financiële verslag.

Dankzij de populariteit van de merken werd een omzet behaald van 4,7 miljard euro. Modemerk Miu Miu kwam tijdens het boekjaar voor het eerst op de nummer één positie van de Lyst Index te staan boven grote zus Prada. Zowel de ballerina’s als het logo-vest van het merk waren populair. Daarbij werd er nog een opvallende trend gezet door Miu Miu: de no pants trend. Prada versloeg echter al snel Miu Miu op de Lyst Index, want tijdens het vierde kwartaal stond Prada weer op nummer een.

Niet alleen de omzet schoot omhoog tijdens het boekjaar, ook het netto inkomen van de groep liet een stijging zien. Het netto inkomen kwam neer op 671 miljoen euro dankzij een toename van 44 procent.

Wie de resultaten van Prada S.p.A. (ook wel aangeduid als Prada Group) opsplitst per regio waarin de groep actief is, ziet dat de meeste omzet wordt behaald in Asia Pacific. Deze regio toont een stijging van 17 procent. Specifiek het land Japan deed het goed waar een toename van 33 procent te zien is. Met een kleine achterstand op Asia Pacific volgt de regio Europa als tweede markt. De enige markt waarin de Prada Group te maken had met een daling is geheel Amerika.