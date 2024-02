Prada verslaat ‘kleine zusje’ Miu Miu en is weer het populairste modemerk volgens Lyst

Prada is twee punten gestegen in de ranglijst van populaire modemerken samengesteld door Lyst, en is in Q4 van 2023 het meest geliefde merk volgens de zoekmachine. Miu Miu, Prada’s ‘kleine zusje’ dat eerst op nummer een stond, zakt een punt en staat daarmee op twee. Loewe zakt een punt en staat op nummer drie, volgens de driemaandelijkse ranglijst van de populairste modemerken en -producten.

Nieuwkomer op de lijst: The Row. Het modemerk van tweelingzussen Mary-Kate en Ashley Olsen staat op nummer 18 van de meest populaire merken. "Met heel weinig marketinguitingen, een beperkte aanwezigheid op sociale media en een relatief onveranderd merk-DNA, heeft [The Row] in stilte een cult following opgebouwd sinds de lancering in 2006," zegt Morgane Speed, Lyst contentredacteur.

Het merk dat het snelst is gestegen is Skims van Kim Kardashian, met een groei van drie punten staat het merk op nummer 14. Ook Moncler is gestegen, weliswaar met twee punten, het merk staat op plek 5.

De ‘verliezers’ als het gaat om populariteit zijn modemerken Fendi (plek 20), Diesel (plek 13), Valentino (plek 10) en Versace (plek 7). Zij zijn ieder met twee punten gedaald in de lijst.

Lyst benoemd ook de meest gezochte producten van Q4 2023. Op nummer 1 staat de leren Margaux-tas van The Row. Nummer twee is de 'buckle belt' van Victoria Beckham. Op nummer drie staan de populaire kitten heels van Miu Miu.