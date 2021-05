Omzetstijging van 41 procent voor Boohoo Group Plc afgelopen boekjaar

Pretty Little Thing

Modegroep Boohoo Group Plc heeft het boekjaar 2021, dat afliep op 28 februari 2021, met een omzetgroei van 41 procent afgesloten, zo blijkt uit jaarverslag. Het bedrijf behaalde een omzet van 1,7 miljard pond, omgerekend 1,9 miljard euro. Het boekjaar stond echter ook in het teken van de overname van retailer Debenhams en de merken Dorothy Perkins, Wallis en Burton.

Boohoo Group Plc is in enkele jaren uitgebreid naar een groep bestaande uit de merken Boohoo, Karen Millen, Nasty Gal, PrettyLittleThing, Coast, Misspap, Oasis en Warehouse. Daar worden met de overnames van het afgelopen jaar dus ook nog Debenhams, Dorothy Perkins, Wallis en Burton aan toegevoegd.

Jaar van groei bij Boohoo Group Plc: Overnames en 41 procent meer omzet

De winst voor belastingen kwam bij de groep in het boekjaar neer op 124,7 miljoen pond (144,2 miljoen euro) door een stijging van 35 procent. “Het boekjaar 2021 is een jaar van significante investeringen geweest voor de groep terwijl we verder bouwen aan een platform voor de toekomst en ik ben zeer te tevreden met de gerapporteerde financiële resultaten,” aldus CEO John Lyttle, in het verslag. In het boekjaar werden overnames afgerond ter waarde van 250 miljoen pond, omgerekend 289,3 miljoen euro. “Onze nieuw gekochte merken krijgen een nieuw energie en worden relevant gemaakt voor de klant van vandaag in een bredere demografie. We zijn erg verheugd over hun potentie en zien al de eerste tekenen van hun groei.”

Voor het huidige boekjaar, dat afloopt in februari 2022, wordt een omzetgroei van 25 procent verwacht. “De resultaten van de eerste weken van het boekjaar zijn aanmoedigend, maar de economische verwachtingen blijven onzeker en we verwachten dat de voordelen van minder retours van de laatste twaalf maanden zullen afnemen dit jaar, terwijl de vervoers- en vrachtkosten nog steeds aanzienlijk hoger liggen.”