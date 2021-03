Omzetverlies van 14 procent voor Abercrombie & Fitch Co. in boekjaar 2020

Abercrombie & Fitch Co. heeft in het afgelopen boekjaar de omzet terug zien lopen met 14 procent. Uiteindelijk kwam de omzet neer op 3,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 2,5 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

De algemene omzet mag dan hebben afgenomen, de online omzet is in het boekjaar met 39 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. De online omzet kwam neer op 1,7 miljard dollar in het boekjaar, omgerekend 1,4 miljard euro. Door de stijging was het aandeel van de online omzet meer dan de helft van de totale omzet van Abercrombie & Fitch Co. Het operationele resultaat van het boekjaar kwam neer op een verlies van 20 miljoen dollar (16,6 miljoen euro).

In het laatste kwartaal van het boekjaar behaalde het bedrijf een omzet van 1,1 miljard dollar (919 miljoen euro) door een daling van 5 procent. In het kwartaal heeft het bedrijf wel een operationele winst gemaakt, namelijk 116 miljoen dollar (96 miljoen euro), zo blijkt uit het financiële verslag.

Abercrombie & Fitch Co. is niet alleen het moederbedrijf van Abercrombie & Fitch maar ook van het merk Hollister. In het boekjaar maakte Abercrombie & Fitch een omzetdaling van 12 procent en Hollister een daling van 15 procent. Opvallend is dat Hollister inmiddels het meeste omzet binnenhaalt voor de groep in plaats van merk waarnaar de groep is genoemd. Wanneer de omzet wordt gesplitst in regio’s waarin deze is behaald, was de grootste omzetdaling in het boekjaar te zien in de Asia-Pacific regio. In de regio daalde de omzet met 33 procent. In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) daalde de omzet met 14 procent. In thuisregio De Verenigde Staten kwam de omzet 12 procent lager uit in vergelijking met een jaar eerder.