Omzetverlies van 20 procent bij Wolford AG in eerste halfjaar van boekjaar

Wolford AG heeft in de eerste zes maanden van het huidige boekjaar de omzet terug zien lopen met 20 procent, zo blijkt uit het financiële verslag van het Oostenrijkse bedrijf. De omzet kwam 12 miljoen euro lager uit dan in het eerste halfjaar van het vorige boekjaar. De eerste zes maanden van het boekjaar liepen van mei 2020 tot december 2020.

Wolford AG meldt dat de resultaten sterk geleden hebben onder de eerste corona gerelateerde lockdown. Hoewel winkels in diverse delen van de wereld heropenden, bleven de klanten weg en normaliseerde het koopgedrag niet gedurende de zes maanden. De omzet kwam neer op 47,1 miljoen euro. Wolford AG had wel gerekend op een omzetdaling, maar deze pakte toch groter uit dan verwacht, aldus het verslag.

De grootste stuwer van omzet was de online tak van Wolford. Online steeg de omzet van het Oostenrijkse bedrijf juist met 54 procent in vergelijking met een jaar eerder. Door de stijging maakt de online omzet nu een kwart uit van de totale omzet van Wolford AG. Ook droeg de verkoop van Wolford mondmaskers bij aan de omzet van het bedrijf. Tot op heden heeft het bedrijf meer dan 630.000 mondmasker verkocht wat een omzet van 9 miljoen euro heeft opgeleverd, zo is te lezen in het verslag.

Het resultaat voor belasting verbeterde iets: het verlies kwam neer op 11,28 miljoen euro tegenover een verlies van 12,03 miljoen euro in het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar. Ondanks het verlies verwacht het bedrijf toch op korte termijn break-even te draaien. Wolford AG is nog steeds bezig met een herstructurering binnen het bedrijf, die al eerder werd ingezet, die al de eerste resultaten aflevert. “De gerapporteerde halfjaar resultaten laten zien dat Wolford op het juiste pad is naar een succesvolle herstructurering. Het is nu belangrijk om een stabiele omzetontwikkeling te verzekeren, de herstructurering voort te zetten en gebruik te maken van de steun van de overheid waar mogelijk.”