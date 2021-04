Omzetverlies van 29,9 procent bij Guess, Inc. in boekjaar 2020

Amerikaanse modegroep Guess, Inc. heeft in het boekjaar 2020 de omzet met 29,9 procent zien afnemen, zo is te lezen in het jaarverslag. De omzet kwam in het financiële jaar neer op 1,88 miljard dollar (1,6 miljard euro). Daarnaast noteerde het bedrijf een nettoverlies van 4,5 miljoen dollar (3,8 miljoen euro).

Guess, Inc. is in het afgelopen boekjaar dus in het rood gedoken. Een boekjaar eerder behaalde het bedrijf nog een nettowinst van 105 miljoen dollar (89,5 miljoen euro). In thuisregio Amerika werd de omzet in de eigen retail als wholesale hard geraakt. In de Amerikaanse retail daalde de omzet met 37,1 procent en in de wholesale met 36,9 procent. Guess, Inc. pakt voor de andere regio’s de omzet samen. In Europa daalde in het boekjaar de omzet met 24,6 procent en in Azië daalde de omzet met 32,8 procent.

Naast de resultaten van afgelopen boekjaar, publiceerde Guess, Inc. ook een update van het strategische plan. Guess, Inc. wil in het boekjaar 2025 een omzet behalen van 2,9 miljard dollar (omgerekend zo’n 2,4 miljard euro). Voor het huidige boekjaar verwacht Guess, Inc. echter nog de impact te voelen van de pandemie op de resultaten.