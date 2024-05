On Holding AG blijft eigen records verbreken, streeft 500 miljoen in kwartaal voorbij

Sportmodebedrijf On Holding AG blijft groeien. Het bedrijf streeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de omzetgrens van 500 miljoen Zwitserse frank voorbij. De totale omzet komt namelijk neer op 508,2 miljoen (518,5 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Op jaarbasis toont het bedrijf een omzetgroei van 20,9 procent. On Holding AG schrijft het succes toe aan een ‘uitzonderlijk sterke vraag en momentum in de direct-to-consumer kanalen’. Het d2c-kanaal is nu goed voor bijna twee vijfde van de totale omzet van On.

Niet alleen de omzet liet recordcijfers zien, ook op het gebied van netto-inkomen kan On Holding AG tevreden zijn. Het bedrijf behaalde een netto-inkomen van 91,4 miljoen Zwitserse frank. Het betekent een ruime verdubbeling van de nettowinst in vergelijking met een jaar eerder.

De sterke resultaten in het eerste kwartaal zorgen ervoor dat ON Holding AG de eerder uitgesproken verwachting voor het gehele boekjaar bevestigt. Het bedrijf verwacht een omzetstijging van minsten 30 procent tegen gelijke wisselkoersen.