On Holding AG boekt succes in eerste halfjaar, winst markeert groei van 156,5 procent

Zwitsers sportmodebedrijf On Holding AG doet het goed. Het bedrijf schrijft een dubbelcijferige omzetgroei in de boeken voor het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van 2024. Uit het halfjaarverslag van On Holding AG blijkt ook dat de nettowinst sterk wordt verbeterd.

On Holding AG markeert een netto-omzet van 567,7 miljoen Zwitserse frank in het tweede kwartaal en streeft daarmee de omzetgrens van 1 miljard voorbij in het eerste halfjaar. De netto-omzet over het eerste halfjaar bedraagt 1,08 miljard Zwitserse frank (1,1 miljard euro). Het bedrijf schrijft de lovende resultaten toe aan ‘de kracht van de multichannelstrategie in alle markten en producten, met uitstekende prestaties in Azië-Pacific’. Daarnaast maakte de kleding van het bedrijf een groei door tussen de 63 en 73,7 procent.

Het Zwitserse sportmodebedrijf boekt niet alleen succes wat betreft omzet, On Holding AG boekt ook mooie resultaten na de eindstreep: De nettowinst groeit in het tweede kwartaal naar 30,8 miljoen Zwitserse frank, waardoor het bedrijf eindigt met een nettowinst van 122,2 miljoen Zwitserse frank in het eerste halfjaar. Ter vergelijking: Een jaar eerder boekte On Holding AG nog een nettowinst van 47,7 miljoen Zwitserse frank. De winst markeert een groei van 156,5 procent.

De sterke resultaten maken dat On Holding AG zijn verwachting voor het hele jaar nogmaals bevestigt. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van ten minste 30 procent. Er wordt rekening gehouden met een sterke Zwitserse frank, wat betekent dat er een netto-omzet van ten minste 2,26 miljard Zwitserse frank wordt verwacht.