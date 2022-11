On Holding AG draait sterk derde kwartaal, verhoogt verwachtingen voor boekjaar 2022

Zwitsers sportmerk On Holding AG heeft opnieuw een goed kwartaal achter de rug. Het bedrijf maakt de resultaten van zijn derde kwartaal van boekjaar 2022 bekend in een financieel verslag. On Holding behaalt een netto-omzet van 328 miljoen Zwitserse frank (omgerekend 355 miljoen euro). Het is naar eigen zeggen ‘het sterkste kwartaal in de geschiedenis’.

De aangepaste EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) voor het derde kwartaal bedraagt 56,3 miljoen in Zwitserse frank (omgerekend 57,5 miljoen euro), zo staat in het financieel verslag. Dat komt neer op een stijging van 48,5 procent vergeleken met het derde kwartaal in 2021. Het nettoresultaat bedraagt 20,6 miljoen in Zwitserse frank (omgerekend 21 miljoen euro).

Voor de eerste negen maanden van dit jaar boekt On Holding een omzetgroei van 50,4 procent. De netto-omzet bedraagt 855 miljoen Zwitserse frank (872,6 miljoen euro), blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet groeide in de groothandel met 55,6 procent en de direct-to-consumer-omzet groeide met 40,7 procent.

Het bedrijf meldt in het financieel verslag dat het succes te danken is aan de voortdurend toenemende, wereldwijde naamsbekendheid en succesvolle productlanceringen. Door de goede resultaten schaalt het zijn netto-omzetverwachting voor het boekjaar 2022 bij met 25 miljoen Zwitserse frank (25,5 miljoen euro) naar 1,12 miljard Zwitserse frank (1,14 miljard euro), zo meldt het bedrijf in het kwartaalverslag. De bijstelling betekent een verwachte groei van 55 procent ten opzichte van boekjaar 2021. Verder stelt On Holding ook zijn verwachtingen bij voor de EBITDA naar 148 miljoen Zwitserse frank (151 miljoen euro).