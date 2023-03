On Holding AG overschrijdt voor het eerst omzetgrens van 1 miljard Zwitserse frank

Sportmodebedrijf On Holding AG heeft in het boekjaar 2022 een omzet van 1,2 miljard Zwitserse frank (1,2 miljard euro) behaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Dankzij een omzetstijging van 68,7 procent overschreed het voor het eerst de 1 miljard grens.

Daarbij schreef On Holding AG ook zwarte cijfers. Het verlies van 170,2 miljoen Zwitserse frank (170,7 miljoen euro) in boekjaar 2021 werd omgebogen naar een netto inkomen van 57,7 miljoen Zwitserse frank (57,8 miljoen euro).

De grootste markt voor On Holding AG is op dit moment Noord-Amerika. In de regio behaalde het bedrijf namelijk een omzet van 738,5 miljoen Zwitserse frank, omgerekend 740 miljoen euro. Dit bedrag werd behaald dankzij een omzetstijging van 80,3 procent. In thuis-regio Europa steeg de omzet met 36,1 procent naar een bedrag van 354,3 miljoen Zwitserse frank (355,5 miljoen euro). De Asia-Pacific regio was goed voor 80,2 miljoen Zwitserse frank (80,4 miljoen euro) aan omzet dankzij een stijging van 87,7 procent in het boekjaar. De overige regio’s waarin het merk actief is wereldwijd brachten een omzet van 49,1 miljoen Zwitserse frank (49,2 miljoen euro) op dankzij een stijging van 310,5 procent.

Met de goede jaarresultaten achter de rug is On Holding AG dan ook positief over het huidige boekjaar. Voor het boekjaar 2023 verwacht het sportmodebedrijf een omzet van minstens 1,7 miljard Zwitserse frank en een groei van 39 procent.