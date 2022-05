On Holding AG verwacht omzetgrens van 1 miljard Zwitserse frank dit jaar te bereiken

Zwitsers sportmodebedrijf On Holding AG verwacht dit boekjaar de omzetgrens van 1 miljard Zwitserse frank te overschrijden, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. Omgerekend gaat het om 955,3 miljoen euro. De verwachting wordt bekend gemaakt nadat de resultaten van het eerste kwartaal van het boekjaar hoger uitkwamen dan verwacht.

Tijdens het eerste kwartaal van het huidige boekjaar behaalde het bedrijf een omzetplus van 67.9 procent. Hierdoor behaalde On Holding AG een omzet van 235,7 miljoen Zwitserse frank (224 miljoen euro). Hoewel de omzet dus flink gestegen is in het kwartaal, naam het netto verlies van het bedrijf ook toe in het eerste kwartaal. Het nettoverlies kwam neer op 14,3 miljoen Zwitserse frank, 13,6 miljoen euro. Een jaar eerder lag het verlies nog op 10,5 miljoen Zwitserse frank (10 miljoen euro).

Per regio waarin On actief is, steeg de omzet flink. Zo nam de omzet in Europa dankzij een stijging van 31,3 procent toe naar 74,9 miljoen Zwitserse frank (71,5 miljoen euro). Door een stijging van 86,5 procent kwam de omzet in Noord-Amerika neer op 138,4 miljoen Zwitserse frank (132,2 miljoen euro). De Asia Pacific regio liet de meeste groei zien in het eerste kwartaal, namelijk 125,9 procent, en behaalde daardoor een omzet van 16,4 miljoen Zwitserse frank (15,6 miljoen euro).