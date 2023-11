On Holding ziet netto inkomen weer groeien en zet recordomzet neer in derde kwartaal

Waar het Zwitserse sportmodebedrijf On Holding AG zijn netto inkomen in het tweede kwartaal bijna zag verdampen, is daar in het derde kwartaal geen sprake meer van. Het bedrijf groeit zijn netto inkomen met 184,4 procent, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daarnaast zit de omzet van het bedrijf nog steeds in de lift.

Het netto inkomen komt neer op 58,7 miljoen Zwitserse frank in het derde kwartaal van 2023, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Dat is omgerekend 60,9 miljoen euro. Ter vergelijking: On Holding noteerde in diezelfde periode een jaar eerder een netto inkomen van 20,6 miljoen frank (21,4 miljoen euro). Nu de resultaten van het derde kwartaal bekend zijn, sluit het sportmodebedrijf ook de negen-maanden-periode af. Het Zwitserse conglomeraat eindigt met een netto inkomen van 106,3 miljoen frank (110,2 miljoen euro).

De omzet van het bedrijf zit al een aantal periodes in de lift. In het derde kwartaal is dat niet anders en weet daarnaast een recordomzet te behalen van 480,5 miljoen frank (498,2 miljoen euro). On Holding schrijft daarmee een omzetplus van 46,5 procent in de boeken. De omzet voor de eerste negen maanden van 2023 eindigt op 1,3 miljard frank (1,3 miljard euro).

Nu het Zwitserse bedrijf opnieuw positieve resultaten behaalt, stelt het opnieuw zijn verwachtingen bij. On Holding verwacht 30 miljoen frank meer omzet te behalen dan eerder benoemd, namelijk 1,79 miljard frank (1,86 miljard euro). Dat zou gelijk staan aan een omzetgroei van 46 procent voor het hele boekjaar.