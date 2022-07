Ondanks coronarestricties in China boekt Hermès ook groei in Azië

Op de helft van het huidige boekjaar noteert Hermès tweecijferige groei. De verkoopcijfers van het Franse luxemodehuis stegen met 26 procent naar 2,7 miljard euro. Hermès zag positieve resultaten in alle regio’s waar het bedrijf actief is, zelfs in Azië, waar veel andere bedrijven de omzet zagen stagneren of zelfs teruglopen als gevolg van de nieuwe coronarestricties dit voorjaar.

Vooral het horlogesegment van Hermès groeide aanzienlijk. Het is een relatief klein segment van Hermès, maar de geconsolideerde omzet met steeg met 65,2 procent naar 262 miljoen euro. De omzet van ready-to-wear en accessoires liep met 42,3 procent op naar bijna 1,5 miljard euro.

In Europa, Frankrijk uitgezonderd, stegen de verkoopcijfers met 34 procent, in Frankrijk met 41 procent. In China kreeg Hermès te kampen met tijdelijke winkelsluitingen, maar na de heropening keerden klanten hier weer actief naar de winkels terug. De omzet uit verkopen in de regio Azië kwam daardoor uit op 2,7 miljard euro, een stijging van 23,8 procent.

Hermès behaalde over het eerste halfjaar een nettowinst van 1,6 miljard euro.