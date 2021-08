Ondanks omzetstijging van 83 procent gaat luxe marktplaats The RealReal in het rood

Luxe marktplaats The RealReal heeft in het tweede kwartaal rode cijfers geschreven. Het netto verlies nam toe tot een bedrag van 70,7 miljoen dollar (60,2 miljoen euro), ondanks een omzetstijging van 83 procent, zo blijkt uit het financiële verslag.

De omzet belandde door de stijging op een bedrag van 105 miljoen dollar, omgerekend 89,5 miljoen euro. In vergelijking met het tweede kwartaal 2019 lag de omzet 46 procent hoger. De gross merchandise value steeg in het kwartaal met 91 procent in vergelijking met het kwartaal van vorig jaar tot een bedrag van 350 miljoen dollar (298 miljoen euro). In vergelijking met het tweede kwartaal in 2019, steeg de GMV met 53 procent.

The RealReal is een online marktplaats voor de verkoop van tweedehands luxe goederen die allemaal geauthenticeerd worden. Het platform heeft inmiddels meer dan 23 miljoen leden wereldwijd. The RealReal is niet alleen een online marktplaats, maar heeft ook 17 retaillocaties.