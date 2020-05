Ondanks ‘sterke start van het jaar’ daalt omzet Tod’s S.p.A. met 29,4 procent

De omzet van Tod’s S.p.A. is in het eerste kwartaal afgenomen met 29,4 procent. Het Italiaanse bedrijf noemt een sterke start van het jaar, maar de pandemie gooide roet in het eten.

De omzet van de groep kwam na de eerste drie maanden van het financiële jaar neer op 152,8 miljoen euro. CEO van de groep Diego della Valle meldt dat in het begin van het financiële jaar de eerste resultaten . De groep heeft al langere tijd te maken met verliezen en teruglopende omzet.

Tod’s S.p.A. is niet alleen het moederbedrijf van het schoenenmerk Tod’s, maar ook van Hogan, Roger Vivier en Fay. Tod’s kreeg te maken met de grootste omzetdaling, 31,7 procent. Roger Vivier volgde met een omzetafname van 30,4 procent. Hogan en Fay zagen de omzet dalen met 26,4 en 19 procent.