Ondernemers krijgen langer om coronabelastingschuld te betalen

Een deel van de ondernemers met belastingschuld opgebouwd tijdens de coronaperiode krijgt langer om deze schuld af te lossen, zo meldt de Rijksoverheid in een persbericht. Het aflossingstermijn kan verlengd worden van vijf tot 7 jaar.

Er worden wel eisen gesteld aan de bedrijven die dit mogen. Zo gaat het om in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan 10.000 euro, aldus het bericht. Ook wordt het mogelijk om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Het kabinet hoopt met deze toereiking ondernemingen die financieel gezond zijn, maar te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen te helpen. Wel wil het kabinet voorkomen dat ondernemingen die deze verlenging niet nodig hebben er gebruik van maken. Zo komen de volgende groepen niet in aanmerking; bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastingsuitstel, maar er financieel niet slecht voor staan, bedrijven die een hoge coronabelastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voor corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt en bedrijven met een lagere openstaande schuld dan 10.000 euro.

Wie gebruik wil maken van de verlenging moet een verzoek indienen bij de Belastingdienst, zo is te lezen in het bericht van de Rijksoverheid. Uit dit verzoek moet blijven dat de schuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. Een verzoek voor verlenging kan voor de hele looptijd van de betalingsregeling worden aangevraagd.

Ondernemers starten vanaf 1 oktober met het aflossen van de coronabelastingschuld. De tijdelijke uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket voor ondernemers. Op dit moment hebben nog 269.000 ondernemers een openstaande belastingschuld, goed voor ruim 19 miljard euro in totaal.