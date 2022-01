Ondernemers krijgen twee weken extra om TVL aan te vragen

Ondernemers die de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) willen aanvragen voor het vierde kwartaal van vorig jaar, krijgen hiervoor twee weken langer de tijd, zo is vandaag bekendgemaakt.

De extra periode is nodig omdat bedrijven met een omzetverlies tussen de 20 en 30 procent nu ook recht hebben op de coronasteun. Eerder moest een bedrijf minimaal 30 procent omzetverlies hebben om in aanmerking te komen. Om deze verandering door te voeren was er wel goedkeuring nodig van de Europese Commissie nodig. Deze goedkeuring liet op zich wachten, waardoor een deel ondernemers op de wachtlijst terecht kwam en niet zeker was of ze TVL-steun zouden ontvangen.

Het loket voor het aanvragen van TVL is nu geopend tot en met 11 februari 17:00 uur.