Ondernemers kunnen opnieuw TVL-steun aanvragen vanaf 25 juni

Ondernemers kunnen morgen vanaf 8.00 uur weer steun aanvragen om het betalen van hun vaste lasten mogelijk te maken, dat is te lezen op de website van de rijksoverheid. Het gaat om de periode van het tweede kwartaal. Het loket zou normaal gezien halverwege mei openen, maar liep vertraging op wegens technische problemen.

De steun die ondernemers aan kunnen vragen betreft de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021), zo staat op de website. In deze periode kunnen ondernemers kiezen tussen twee referentieperiodes: het eerste kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Het subsidiepercentage is verhoogd van 85 procent naar 100 procent. Daarnaast is het maximumbedrag voor grote bedrijven verdubbeld naar 1,2 miljoen euro.

De ondernemerssteun is een van de steunmaatregelen voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. Sinds de zomer vorig jaar hebben veel ondernemers de weg naar de steun gevonden en is er al meer dan 4 miljard euro aan steun gegeven via de TVL.