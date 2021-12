Ondernemers kunnen vanaf maandag weer TVL-steun aanvragen

Ondernemers kunnen weer de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen vanaf maandag. De Europese Commissie heeft namelijk de regeling voor het vierde kwartaal van 2021 weer goedgekeurd waardoor de regeling definitief wordt, aldus een bericht van de rijksoverheid.

Ondernemers met minimaal 30 procent omzetverlies in het vierde kwartaal kunnen de regeling aanvragen. Deze vorm van coronasteun kan tot en met vrijdag 28 januari aangevraagd worden. De eerste betalingen moeten voor het einde van 2021 al uitgekeerd worden.

Afgelopen maandag ging tevens de aanvraagperiode voor NOW 7.0 in, de regeling voor de loonkosten van bedrijven. Op de eerste dag werden al 2.800 aanvragen gedaan, bijna 1.000 meer dan met de NOW 6.0 periode.