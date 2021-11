Ondernemersorganisaties roepen kabinet op lockdown te voorkomen

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland wil dat het kabinet alles op alles zet om nieuwe lockdowns te voorkomen. In een gezamenlijk bericht roepen de organisaties het kabinet op om de boosterprik naar voren te halen, versneld covid-medicatie aan te kopen en een gericht doelgroepenbeleid te voeren om de vaccinatiegraad te verhogen. Dit moest samen met het naleven van de basisregels lockdowns en andere beperkende maatregelen voor burger en bedrijven voorkomen.

De afgelopen weken zijn de coronabesmettingen en de bezetting in de ziekenhuizen flink toegenomen. Vorige week werden nog niet al te harde coronamaatregelen aangekondigd, maar werd bijvoorbeeld wel aangegeven dat mogelijk een coronapas ook voor niet-essentiële winkels ingevoerd wordt als de cijfers niet verbeterden. Hier zijn VNO-NCW en MKB-Nederland zeer kritisch op. “Dit werkt niet, is niet te handhaven in tijden van personeelskrapte en dus ook niet effectief.” Aankomende vrijdag vindt er een nieuwe persconferentie plaats.

“Keer op keer lopen we achter de feiten aan. Steeds zijn dezelfde sectoren als de horeca, evenementen, de reisbranche en de winkels hier de dupe van,” aldus de twee organisaties in het bericht. “Vorig jaar waren we eerst te laat met testen, daarna met vaccineren en nu weer met de aanschaf van COVID-medicatie en de boosterprik. Laten we als Nederland nu de vlucht naar voren nemen in plaats van de put weer dempen als het kalf al verdronken is.”

Wanneer aankomende vrijdag nieuwe beperkingen voor ondernemers worden aangekondigd, kan dit volgens de twee organisaties niet zonder compensatie. “Nieuwe lockdowns en andere beperkingen gaan het normale ondernemersrisico ver te boven. Veel ondernemers worden de komende jaren nog achtervolgd door belasting- en andere schulden, en maken hierdoor nauwelijks winst. Maatregelen raken ook steeds dezelfde groepen ondernemers. Bij nieuwe beperkingen is daarom een vorm van omzetsteun nodig, zoals ook allerlei economische instituties hebben geadviseerd. Wij voeren hierover het gesprek met het kabinet.