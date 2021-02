Ondernemingsraad Miss Etam en vakbond bereiden faillissementsaanvraag voor

Het blijft onrustig rondom Miss Etam. Vakbond AVV meldt dat het in samenwerking met de ondernemingsraad van het merk werkt aan een faillissementsaanvraag. De medewerkers hebben het salaris van januari namelijk nog niet ontvangen. “Werknemers van Miss Etam hebben voor de zoveelste keer te horen gekregen dat de salarissen niet op tijd betaald worden.” Een faillissement zou ervoor zorgen dat de werknemers tenminste nog een inkomen hebben.

Eigenaar NXT Fashion van ondernemer Martijn Rozenboom liet eerder al in een persbericht weten dat het bedrijf niet de salarissen uit kan betalen. Dit komt doordat het bedrijf geen aanspraak maakt op de NOW-regeling op dit moment. Het UWV is namelijk van mening dat het gaat om een nieuwe onderneming, terwijl de ondernemer aangeeft dat het gaat om een doorgestarte onderneming en daardoor een bestaand bedrijf.

AVV geeft aan dat naast het niet betalen van de salarissen ook onduidelijk is of sinds de doorstart van Miss Etam de pensioenpremies zijn afgedragen. “Het lijkt er nog steeds niet op dat Rozenboom een levensvatbare onderneming van Miss Etam en Steps wil maken,” aldus AVV in het bericht. NXT Fashion is namelijk ook de eigenaar van Steps. “Hij heeft zelf besloten dat Miss Etam een outlet gaat worden en dat hij daar geen hoofdkantoor en distributie voor nodig heeft. Een ondernemingsplan lijkt er niet onder te liggen.” Aan het einde van 2020 werd het faillissement uitgesproken over het shared service centre en het distributiecentrum van NXT Fashion.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn bij Miss Etam sinds de doorstart. Het modemerk maakte onderdeel uit van modegroep FNG dat halverwege 2020 failliet ging. Miss Etam werd samen met Steps, Expresso, Claudia Sträter en Promiss overgenomen door NXT Fashion. Door het uitblijven van salarissen en andere problemen bij Miss Etam stapte de ondernemingsraad samen met vakbond AVV al twee keer naar de Ondernemingskamer. Of de faillissementsaanvraag ook gaat leiden tot een faillissement van Miss Etam blijft afwachten.