Ondernemingsrechtbank velt volgende week oordeel over FNG

De ondernemingsrechtbank neemt volgende week pas een beslissing over FNG, zo meldt De Tijd. Gisteren begon de zaak omtrent de aanvraag voor bescherming tegen schuldeisers bij diverse FNG-entiteiten. Het blijkt nu dat de rechtbank zijn tijd neemt tot volgende week woensdag om tot een conclusie te komen.

FNG vroeg eerder bescherming tegen schuldeisers aan voor de bedrijven Brantano, FNG International en Market Retail Belgium. Naast deze aanvraag, moet de ondernemingsrechtbank zich ook buigen over de aanvraag van diverse vakbonden voor het aanstellen van bewindvoerders bij FNG. Het is op dit moment niet duidelijk of de rechtbank al met deze aanvraag bezig is, aldus De Tijd.

Al met al is het een nieuwe hoofdstuk, of wellicht paragraaf, in het verhaal van FNG dat blijft groeien. De groep kondigde vorige week aan te willen reorganiseren en daarbij maximaal 47 winkels te willen sluiten in België. Aan het begin van het jaar kondigde de groep in Nederland ook al de sluitingen aan van alle Promiss en het gros van de Steps-winkels. Daarnaast kondigde de groep halverwege juni aan in 2019 een verlies geleden te hebben van bijna 300 miljoen euro en ligt het bedrijf onder de loep van beurswaakhond FMSA.