Onderzoek: bezorgkeuze blijft belangrijke factor voor online conversie

Uit onderzoek van logistiek softwarebedrijf nShift blijkt dat 76 procent van de consumenten twijfelt over een aankoop wanneer een webshop slechts één bezorgoptie aanbiedt. Volgens het bedrijf is de checkout daarmee een cruciaal moment voor conversie en klantloyaliteit.

Voor (mode)retailers ligt er volgens nShift winst in het aanbieden van meerdere bezorgopties, zoals express-, avond- en afhaalbezorging. Ook het tonen van exacte levertijden en het visueel uitlichten van de snelste of voordeligste verzendoptie kan bijdragen aan een hogere conversie. Volgens het bedrijf kunnen dergelijke optimalisaties de conversie met maximaal 20 procent verhogen.

De nadruk op keuzevrijheid sluit aan bij een bredere ontwikkeling in de e-commerce sector. FashionUnited schreef eerder dat webwinkels steeds vaker inzetten op bezorging op een moment dat de consument uitkomt, in plaats van uitsluitend op de snelst mogelijke levering. Daarmee verschuift de focus van snelheid naar flexibiliteit tijdens de checkout.