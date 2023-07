Onderzoek: Luxe industrie steeds meer gedreven door jongere generaties

De luxe industrie wordt steeds meer gedreven door jonge consumenten, blijkt uit onderzoek van de Boston Consulting Group en The Altagamma Foundation. Volgens de voorspellingen in het True-Luxury Global Consumer Insight 2023 rapport van de twee instanties maken millennials en Generatie Z tegen 2026 drie vierde (75 procent) van de kopers van luxegoederen uit.

Het gaat goed met de luxe industrie, zo bleek afgelopen juni al uit Bain & Company's Luxury Goods Worldwide Market Study. De marktwaarde voor luxe groeide in het eerste kwartaal van 2023 negen tot elf procent ten opzichte van 2022. Voor 2030 was de verwachting zelfs dat de waarde van de luxemarkt 2,5 keer zo hoog zal liggen dan in 2020.

De millennials en generatie Z zette in 2022 200 miljard euro aan omzet om, een verdubbeling ten opzichte van 2016, blijkt uit het rapport. De voorspelling is dat dit aantal in 2026 bijna verdubbeld zal zijn.

De voornaamste drijfveren voor het doen van luxe aankopen verschillen per generatie. Voor millennials helpt het vooral dat ze een stabiele carrière en financiële situatie hebben. Ook zien veel luxe kopende millennials de luxe items als een identiteits statement. Onder generatie Z doet vooral de ‘wow factor’ van luxe modemerken ertoe en heerst er financieel optimisme onder de luxe kopers.

De demografische verschuiving brengt ook nieuwe trends met zich mee, zoals de stijgende populariteit van doorverkoop en verhuur van luxegoederen. In 2022 had een derde van de ondervraagde tweedehands luxe items gekocht en koos 22 procent ervoor om luxegoederen te huren. Onder de millennials en Gen Z lag dit percentage hoger, op respectievelijk 35 en 26 procent.

Ook hebben deze ‘nieuwe’ luxe consumenten hogere verwachtingen van de e-commerce. Veel van hen voelen een ‘digitale disconnect’ met luxe merken, vooral de Europese generatie Z. Een op de vijf Europese jongeren beschouwt hun online winkelervaring als teleurstellend, tegenover slechts een op de tien babyboomers. Gepersonaliseerde generatieve AI- of Web3 tools kunnen hulp bieden in het verbeteren van de digitale klantervaringen onder jongeren.

Het onderzoek van de Boston Consulting Group en The Altagamma Foundation werd uitgevoerd onder twaalf duizend mensen in de twaalf grootste luxe markten ter wereld, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, China, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland en België maakten geen deel uit van het onderzoek. Elk van de ondervraagden geeft jaarlijks gemiddeld 39 duizend euro uit aan luxe goederen, waaronder kleding en accessoires, maar ook cosmetica, hotels en restaurants.