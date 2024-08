Onderzoek: webshops trekken vaker klanten dan fysieke winkels

Webshops worden vaker bezocht voor kledingaankopen dan fysieke kledingwinkels. Dit blijkt uit de Nationale Benchmark Kledingwinkels, een onderzoek van Multiscope onder bijna 5.200 Nederlanders.

Webshops hebben een gemiddelde koopfrequentie van 2,8 keer per jaar, terwijl dit bij fysieke winkels 2,2 keer per jaar is. De Nederlandse e-commerce gigant Bol heeft de meest loyale klanten met een koopfrequentie van 3,6 keer per jaar.

Het onderzoek neemt naast koopfrequentie ook de intentie om opnieuw kleding te kopen als indicator van klantloyaliteit onder de loep. Opvallend is dat razendpopulaire webshop Shein een bovengemiddelde koopfrequentie van 3,4 heeft, maar een relatief lage intentie. “De klanten van Shein kopen dus vaak kleding bij de webshop maar een relatief laag percentage van de klanten wil weer winkelen bij Shein,” aldus Multiscope.

Gemiddeld kopen klanten 2,4 keer per jaar kleding bij een winkel, met een intentie van 87 procent om binnen een jaar weer te kopen. Webshops scoren hier beter dan fysieke winkels, met een hogere koopfrequentie.