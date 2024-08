Van design, bevoorrading, distributie, marketing tot retail: hoe AI wordt ingezet in de modebranche

Modebedrijven opgelet: AI inzetten doe je zo

“Kunstmatige intelligentie kan de mode-industrie slimmer maken,” zei Matthew Drinkwater, hoofd van Fashion Innovation Agency van de London College of Fashion, gespecialiseerd in nieuwe technologieën en hun toepassing in creatieve industrieën zoals de mode, op het podium van Web Summit , het tech congres dat november 2023 in Lissabon plaatsvond.

“Met behulp van AI kunnen modebedrijven - en dus ook fast fashion giganten - consumenten aanbieden wát ze willen, wánneer ze het willen,” zei Drinkwater. Het voorspellen en leveren van producten of diensten op het ideale moment dus.

AI heeft ook talloze andere toepassingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan assistentie in de schets- en ontwerpfase. Of het verbeteren van de retailervaring in de fysieke winkel, door middel van beleving, interactie en (hyper)personalisatie.

In dit achtergrondverhaal licht FashionUnited een aantal voorbeelden uit.

Begrippenlijst / In het kort: Artificial Intelligence (AI) , of kunstmatige intelligentie op z’n Nederlands, verwijst naar computersystemen die in staat zijn taken uit te voeren die normaliter menselijke intelligentie vereisen, zoals gegevens analyseren en aanbevelingen doen. AI-systemen leren en functioneren op basis van de data die ze krijgen.

, of op z’n Nederlands, verwijst naar computersystemen die in staat zijn taken uit te voeren die normaliter menselijke intelligentie vereisen, zoals gegevens analyseren en aanbevelingen doen. AI-systemen leren en functioneren op basis van de data die ze krijgen. Generative AI is een technologie die in staat is om afbeeldingen, tekst en audio te produceren op basis van aanwijzingen/opdrachten - zogenoemde “prompts” - van mensen. Het kan dus creatieve, nieuwe inhoud genereren. Het kan bijvoorbeeld een nieuw verhaal schrijven, een nieuw liedje maken, een uniek kunstwerk of een kledingstuk creëren.

is een technologie die in staat is om afbeeldingen, tekst en audio te produceren op basis van aanwijzingen/opdrachten - zogenoemde “prompts” - van mensen. Het kan dus creatieve, nieuwe inhoud genereren. Het kan bijvoorbeeld een nieuw verhaal schrijven, een nieuw liedje maken, een uniek kunstwerk of een kledingstuk creëren. Predictive AI, daarentegen, voorspelt toekomstige uitkomsten op basis van historische data, zoals het voorspellen van het weer of het inschatten van aankopen. Je kunt predictive AI ook inzetten om dingen te verbeteren, risicobeoordeling en het optimaliseren van productieprocessen bijvoorbeeld.

1. Vraagvoorspelling

AI trendforecasting

Kunstmatige intelligentie is goed in te zetten voor het in kaart brengen van consumentenvoorkeuren en het maken van trendprognoses voor de modebranche. Door het gebruik van AI en data-analyse kunnen patronen, trends en opkomende stijlen worden gedetecteerd.

Heuritech , een AI Fashion Trend Forecasting partij uit Parijs, scant miljoenen afbeeldingen op sociale media om inzichten te verkrijgen. De AI van Heuritech kan meer dan tweeduizend verschillende ‘mode details’ zoals texturen, prints en patronen, en vijfhonderd verschillende kleuren onderscheiden bij het duiden van trends. Bekende merken zoals Louis Vuitton, Dior, Adidas, New Balance, Prada, Decathlon en Chalhoub werken met het bedrijf samen.

Een vertegenwoordiger van Heuritech laat schriftelijk aan FashionUnited weten dat het bedrijf zojuist een belangrijke update heeft doorgevoerd in hun prognosecapaciteit. “Dankzij twee jaar hard werk, kunnen we nu trends tot 24 maanden van tevoren voorspellen (voorheen was dat tot 12 maanden van tevoren, red.).”

De tekst gaat verder onder de screenshots van het platform die deze nieuwe functie laten zien.

Heuritech trend forecasting - Leopard next 24 months,Credits: eigendom Heuritech

Heuritech Trend Radar Credits: eigendom Heuritech

Retail Intelligence

Ook retail intelligence platforms gebruiken AI. Trendalytics (met klanten als FreePeople, StitchFix, Macy's and Saks Fifth Avenue) bijvoorbeeld gebruikt Google Trends, sociale media en e-commerce marktdata om te voorspellen welke trends opkomen of juist afnemen, zo schrijft het bedrijf op zijn website. Edited (met klanten als Puma, Bonprix, J.Crew en PVH) helpt retailers betere resultaten te behalen door middel van AI-gedreven automatisering en inzichten op het gebied van markt- en bedrijfsinformatie.

AI gebruiken voor inkoop

WGSN lanceerde eerder deze maand een geavanceerd AI-gestuurd platform speciaal voor inkopers. Doel is hen te helpen in verschillende fasen van het inkoopproces: pre-planning, ontwikkeling en in-season, zo schreef het bekende trendbureau in een persbericht.

Monisha Klar, directeur Fashion bij WGSN, zei: “Inkopers hebben tot nu toe sterk vertrouwd op hun eigen interne data. Maar omdat je geen data hebt over artikelen die je niet hebt verkocht, nemen sommige inkopers beslissingen op basis van onderbuikgevoel , die al dan niet succesvol zullen zijn. Ik denk dat WGSN in de ideale positie is om inkopers het vertrouwen en de bevestiging te geven die ze nodig hebben om trends op basis van kwantitatieve gegevens te ondersteunen (..),” aldus Klar in het persbericht. In deze achtergrondverhalen vertellen je meer over het inkoopproces van zelfstandig retailers en hoe ze daar cijfers bij gebruiken: Belangrijke cijfers waarop in de modebranche wordt gestuurd

Zelfstandig retailer zijn: dit komt er kijken bij het runnen van een modezaak (paragraaf 4 gaat over Inkoop, red.)

WGSN stelt dat door over te stappen op een plannings- en inkoopmodel gebaseerd op vraag en data, overproductie met 5 tot 15 procent kan worden verminderd en afval in de sector kan worden teruggedrongen.

De tekst gaat verder onder de foto

WGSN Fashion Buying Platform Credits: WGSN (Helemaal onderaan dit stuk vind je een full size image van het WGSN Fashion Buying Platform, red.)

2. Bevoorrading en distributie optimalisatie met behulp van kunstmatige intelligentie

AI kan ook helpen de voorraad te optimaliseren: ofwel de juiste mode-items op het juiste moment, op de juiste plaats te krijgen. Zo kan overmatige voorraad (onverkochte kledingstukken, die doorgaans worden weggegooid, red.) worden teruggedrongen en het risico op uitverkochte producten worden geminimaliseerd.

Het Amsterdamse techbedrijf Wair is gespecialiseerd in het maken van predictieve AI-voorspellingen voor voorraad- en distributieoptimalisatie.

Kledingketen Shoeby maakt gebruik van deze diensten. Met resultaat, zo werd eerder dit jaar uitgelicht in een aflevering over AI op de werkvloer van Business Wise. “Betere doorverkoop en de restvoorraad is verkleind,” vertelt Adrie Kappen, Manager Operations tegen Business Wise AI-expert Job van den Berg. “Op alle fronten, kosten, rendement en duurzaamheid heeft het ons veel gebracht.”

Ook herenmode kledingketens Van Dal Mannenmode en Only for Men (OFM) evenals sportretailer Daka zijn klanten van Wair.

De tekst gaat verder onder het beeld

Wair Credits: eigendom Wair

3. AI voor mode ontwerp en productontwikkeling

Kunstmatige intelligentie biedt veel mogelijkheden voor ontwerp en productontwikkeling.

AI op de catwalk

Het New Yorkse label Collina Strada en de Britse modeontwerper Christopher Kane presenteerden bijvoorbeeld al eens AI-gegenereerde prints op de catwalk. Het Oekraïense modemerk Kseniaschnaider toonde tijdens de London Fashion Week vorig jaar met kunstmatige intelligentie gemaakte denim silhouetten.

De tekst gaat verder onder de video waarin je AI-gegenereerde dierenprints ziet van Christopher Kane):

Heel recent, op 17 juli jl., vond in het Londense V&A Museum het evenement "Culture x AI" plaats waar kleding gemaakt de AI-fashion design tool ‘AiDa’ werd gepresenteerd door vijf modeontwerpers uit Hongkong.

De tekst gaat verder onder de beelden

AI-generated fashion from Derek Chan, Wilson Choi, Tak Lee, Sophia XinLi and Aries Sin showed at the V&A Museum in July 2024. This specific look is a design from Sophie XinLi. Credits: Culture x AI 2024-2025: Culture and Future Mode .

AI-generated fashion from Derek Chan, Wilson Choi, Tak Lee, Sophia XinLi and Aries Sin showed at the V&A Museum in July 2024. This specific look is a design from Aries Sin. Credits: Culture x AI 2024-2025: Culture and Future Mode

AI fashion designer tools zoals AiDa en Refabric

AiDa is een AI-gebaseerde ontwerpassistent ontwikkeld door AiDLab (kort voor Laboratory for Artificial Intelligence in Design, een samenwerking tussen de scholen Hong Kong Polytechnic University en het Royal College of Art uit het VK). De tool werd gelanceerd met de Fashion X AI-show in 2022 en beschikbaar gesteld voor ontwerpers in Europa en Azië-Pacific. Momenteel is AiDa in de 3.0 versie.

AiDa ondersteunt designers door visuele ontwerpen te creëren op basis van moodboards en schetsen, waardoor het ontwerpproces 60 tot 70 procent sneller kan verlopen. Het systeem kan originele designcollecties creëren op basis van door de ontwerper geüploade afbeeldingen, zoals moodboards. AiDA is in staat 2.300 verschillende kleuren te onderscheiden.

Nog een andere AI-gestuurde ontwerptool speciaal ontwikkeld voor de mode-industrie is Refabric. Interessant is dat het bedrijf uit de koker komt van Seda Domaniç, voormalig hoofdredacteur van Vogue Turkije en de start-up is geselecteerd voor het LVMH acceleratieprogramma, La Maison des Startups.

“Refabric kan ideeën omzetten in originele ontwerpen door gebruik te maken van prompts, inspiratiebeelden, schetsen en patronen, die in enkele minuten variaties van ontwerpen presenteren op verschillende achtergronden en modellen,” zo meldt het bedrijf in een persbericht. Refabric werkt al samen met modemerken Aquazzura, Trendyol en DeFacto en de design school Istituto Marangoni Miami, zo laat een woordvoerder schriftelijk weten.

Refabric gebruikt kunstmatige intelligentie trouwens ook voor 3D-modellering om digitale prototypes van ontwerpen te maken. Dat helpt om fysieke monsters en productieafval te verminderen en zo draagt het bij aan efficiëntie en duurzaamheid.

De tekst gaat verder onder het beeld en de video

Foto van AI Fashion Design platform Refrabric Credits: eigendom van Refabric

AI inzetten als creatieve stimulans

AI moet je vooral zien als interactieve ‘co-ontwerper’, niet als vervanger, zo stelde fashion innovator Calvin Wong, maker van AiDa . Dat is ook de visie van Matthew Drinkwater van de London College of Fashion. Hij vertelt over hoe AI in een MIT-project uit 2019 is ingezet om jurken te ontwerpen op basis van 40.000 afbeeldingen. “In plaats van AI als vervanger te zien, gebruikten de ontwerpers het als een bron van inspiratie, wat hun creatieve processen verrijkte. Velen van hen gebruiken AI nog altijd om inspiratie op te doen van achter hun laptop”, aldus Drinkwater.

De tekst gaat verder onder de video

4. Retailervaringen verbeteren

“De grote winkelstraten zien er jammer genoeg overal ter wereld hetzelfde uit,” zei Drinkwater op het Web Summit. “Retail draait om het creëren van een gevoel van ontdekking—het verliefd worden op een product, zoals een trui, en het opbouwen van een emotionele connectie.” AI is een krachtig middel om winkels te transformeren tot ruimtes waar de ervaring centraal staat, in plaats van alleen het product, zo zei hij. “Mijn visie is dat winkels in de toekomst misschien niet eens fysieke producten hoeven te hebben ; het draait allemaal om het bieden van een meeslepende ervaring,” aldus Drinkwater op het tech congres. Lees ook: Winkels zonder producten: de toekomst van retail?

Retailexpert Tim Nash, hoofd van IPOS Ignite en curator van Shop Drop Daily, denkt ook dat AI fysieke retail kan transformeren tot gepersonaliseerde, interactieve ervaringen. “Stel je voor dat je een winkel binnenloopt waar de indeling zich in real-time aanpast aan jouw voorkeuren, met op maat gemaakte aanbevelingen,” zo meldt hij aan FashionUnited. “Door AI te integreren met de tastbare, zintuiglijke ervaring van winkelen, zouden merken een omgeving kunnen creëren die bijna magisch aanvoelt, waar elk bezoek lijkt alsof het speciaal voor jou is ontworpen.” Het heeft de potentie klantbetrokkenheid en loyaliteit totaal te veranderen, aldus Nash.

Een praktijkvoorbeeld is het Italiaanse luxe herenmodemerk Zegna, dat met Zegna X AI en data gebruikt om een gepersonaliseerde winkelervaring te bieden (zie homepage foto). Klanten krijgen advies van stijlconsulenten en met behulp van een 360-graden configurator kunnen ze verschillende kledingcombinaties bekijken. Deze configurator kan meer dan 49 miljard outfits samenstellen.

Personalisatie of On Demand productie

Naast customization in retail kan AI ook op andere manieren ingezet worden voor maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan product personalisatie. Balmain gebruikte AI onlangs voor het personaliseren van hun Unicorn-sneakers , in samenwerking met Space Runners en kunstenaar Ant Kai, waarbij generatieve AI werd ingezet om klanten unieke aanpassingsmogelijkheden te bieden.

Nog een andere mogelijkheid is AI inzetten voor on demand productie. Dat betekent dat kledingstukken pas worden geproduceerd nadat er een bestelling voor is geplaatst (waar normaliter mode-items in grote aantallen de fabriek uitrollen voordat bekend is hoeveel vraag er is van de consument).

Desigual lanceerde recent een on demand collectie . Het Spaanse modemerk heeft daarbij ook AI-technologie ingezet voor het optimaliseren van het productieproces door precies te berekenen hoeveel materialen nodig zijn en door productie te starten zodra er vraag is. Dit vermindert materiaalverspilling en afval en draagt dus verder bij aan duurzaamheid.

In theorie heeft AI zelfs het potentieel een groot probleem in de mode-industrie aan te pakken: namelijk het terugdringen van overproductie.

De tekst gaat verder onder de foto’s

Balmain x Space Runners, Unicorn sneakers by Ant Kai. Credits: Space Runners.

Desigual gebruikt kunstmatige intelligentie voor het ontwerpen van een On Demand Collectie Credits: Desigual.

5. AI voor E-commerce

Voor online shops zijn er talloze toepassingsmogelijkheden van kunstmatige intelligentie.

Door het koopgedrag, de voorkeuren en de zoekopdrachten van klanten te analyseren, kan AI bijvoorbeeld producten voorstellen die het meest relevant zijn voor elke individuele gebruiker. Veel webshops, van Asos tot Amazon, zetten dit in om de klanttevredenheid en de omzet te verhogen.

AI kan ook worden ingezet voor virtueel passen, zoals Google bijvoorbeeld aanbiedt en tools als YourFit, Artisse of Vue AI mogelijk maken.

Daarnaast kan het klanten helpen met het vinden van de juiste maat of fit. De Franse modemerken Vanessa Bruno, Sandro , Maje en Ba&sh werken daarvoor samen met de AI-gedreven ‘sizing tool’ Fringuant , Balmain met Bods, Bershka met 3DLook en Marc Cain met Sizekick .

Deze genoemde AI-oplossingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de klantervaring, het verhogen van de conversie (het percentage klanten dat een aankoop doet) en het verminderen van retourzendingen.

De tekst gaat verder onder de beelden

Sizing tool Fringuant Credits: Fringuant

Sizing tool Fringuant Credits: Fringuant

Credits: 3DLook x Bershka

De tekst gaat verder onder het beeld

Credits: Een AI-gegenereerd model. Beeld via Levi Strauss & Co uit het archief van FashionUnited (maart 2023)

Kunstmatige intelligentie kan ook worden ingezet voor het creëren van e-commerce content. Het bedrijf Wair (eerder genoemd bij voorraad en distributie, red.) heeft een AI-tool ontwikkeld voor het maken van e-commerce content. Je kunt simpelweg foto’s van nieuwe producten uploaden, waarna AI de afbeeldingen scant, gedetailleerde tags en metadata toevoegt, en op basis daarvan automatisch product titels en beschrijvingen genereert. “Steve Madden, weidewinkel Roetgerink en Shoeby gebruiken onze tool,” aldus een woordvoerder van Wair.

De tekst gaat verder on het beeld

Product describer AI tool E-commerce Content Creatie van Wair Credits: eigendom Wair

6. Marketing

Kunstmatige intelligentie wordt ook steeds vaker gebruikt voor marketing.

Advertentiecampagnes

Luxemerken zoals Etro en Misela hebben generatieve AI gebruikt voor advertentiecampagnes, reclames dus waarin geen echte modellen of fotoshoots zijn ingezet. Recent lanceerde modeketen Mango ook een AI-gezicht voor de nieuwe tienerlijn genaamd Mango Teen . Het kan een hoop kosten en werk schelen die bij de traditionele shoots komen kijken, maar er zijn natuurlijk ook ethische vraagstukken.

Social media

AI-tools spelen een steeds grotere rol bij het automatisch genereren en cureren van content voor social media. Met AI-gestuurde tekst- en beeldgeneratietools kunnen merken snel posts, video's, afbeeldingen en zelfs volledige campagnes creëren die naadloos aansluiten bij hun branding en bedrijfsdoelen. Dit bespaart niet alleen tijd en middelen, maar zorgt er ook voor dat de content consistent blijft met de merkboodschap.

Onlangs heeft de start-up Pre op de ‘International Conference on Social Media and Society’ de tool "Pre Social" gelanceerd. Deze tool kan met 80 procent nauwkeurigheid voorspellen hoeveel likes een post op social media zal krijgen, zo lichtte Vogue Business in een recent artikel uit. Hierdoor kunnen merken en contentmakers hun posts optimaliseren door vooraf te bepalen welke content waarschijnlijk de meeste betrokkenheid zal genereren en daarmee hun prestaties optimaliseren.

De tekst gaat verder onder de beelden

ADV AI campaign for SS24. Credits: Etro x Silvia Badalotti.

AI gegenereerde campagne Mango Teen Credits: Mango

Tot slot

Nieuwe technologieën transformerend voor de toekomst van mode

Drinkwater werd op het Web Summit podium gevraagd waar AI over drie tot vijf jaar zal staan. Zijn reactie benadrukte hoe snel de ontwikkelingen gaan: "Het is moeilijk om verder dan een paar maanden vooruit te kijken," zei hij in november 2023. "Drie tot vijf weken geleden had ik niet kunnen voorspellen waar we nu staan."

“Wat ik weet is dat AI een significante impact zal hebben op de mode-industrie en dat we ons op een kantelpunt bevinden,” vervolgde Drinkwater. Mijn advies: experimenteer met AI, test en leer! Ride the wave.”

WGSN Fashion Buying Platform full image Credits: Credits: WGSN (source 'WGSN to Launch Fashion Buying Platform' news, August 2024)