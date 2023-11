The Fabricant heeft plannen digitale kleding voor Zoom te lanceren

Lissabon - Een van de nieuwe producten die The Fabricant volgend jaar zal gaan lanceren, is digitale kleding voor Zoom. Dat heeft Adriana Hoppenbrouwer, mede-oprichter en CMO van het digitale modebedrijf woensdag bekendgemaakt op Web Summit, het technologiecongres dat deze week in Lissabon plaatsvindt.

Hoppenbrouwer vertelt dat maar liefst één miljard mensen wereldwijd regelmatig gebruikmaken van Zoom. “En wanneer je online vergadert, ben je digitaal aanwezig. We leiden al een digitaal leven,” benadrukt ze, “en het is mijn/onze baan je de coolste kleding te geven om te dragen in die digitale levens.”

‘De toekomst van digitale mode is veelbelovend’

“Wat is digitale mode? Dat is precies de vraag die ik vijf jaar geleden stelde,” vertelt Hoppenbrouwer desgevraagd. "Ik heb ruim twintig jaar ervaring in de fysieke mode. In mijn laatste baan was ik hoofd marketing e-commerce bij een grote retailer in Europa en we zagen dat de retouren hoog waren. Retouren zijn een groot probleem in de mode,” vertelt ze aan het publiek. “Tijdens een onderzoek kwamen we erachter dat in 2018 tien procent van geretourneerde items werden gebruikt voor een foto op Instagram.”

“Mijn andere divisie was cadeaukaarten, waar de verkopen daalden. Ik ontdekte dat ouders geen cadeaukaarten voor fysieke goederen voor hun kinderen kochten, want zij wilden liever een Fortnite kaart. (...) Met die kennis hebben Kerry Murphy, Amber Jae Slooten en ik The Fabricant opgericht, met de visie een nieuw business model dat opkwam mainstream te maken. Vandaag de dag zijn de vooruitzichten geweldig en de industrie is nu al omvangrijk.”

Volgens een State of Fashion Technology rapport van Business of Fashion zullen de consumentenuitgaven aan digitale mode tegen 2024 naar verwachting 135 miljard dollar bedragen. In 2021 werd 110 miljard dollar uitgegeven aan virtual goods, meer dan het dubbele dan in 2015.*

*(Bron; The State of Fashion Technology report, May 2022).

Een recent succesverhaal

Hoppenbrouwer deelt een succesverhaal. The Fabricant bracht recent twee brillen uit de collectie van ‘het Gen Z H&M-merk’ Weekday digitaal uit. “Er zijn meer virtuele dan fysieke exemplaren verkocht,” vertelt ze. De digitale brillen wonnen niet alleen aan populariteit, maar droegen ook bij aan een stijging van 11 procent in de totale omzet van de collectie. “Wat gigantisch is, want een omzetstijging van 2 procent is in de mode al groots,” legt ze uit. “Dit toont aan dat de Weekday community en fans hun identiteit op unieke manieren uit willen drukken in de digitale ruimte.”

Credits: Artifact 001. Beeld: Weekday

Jezelf uitdrukken met mode in de digitale wereld

Jascha Samadi, mede-oprichter en partner van het Europese crypto investeringsbedrijf Greenfield, neemt naast Hoppenbrouwer deel aan de talk ‘Is consumer web3 having a moment’. Samadi vertelt dat hij zich als crypto bedrijf de afgelopen twee jaar heeft verdiept in mode. “Onze kledingkeuzes zijn een reflectie van onze waarden, identiteit en wat we willen uitdrukken of vertellen aan anderen. Het verlangen van zelfexpressie is diep geworteld in onze cultuur en hij noemt het logisch dat er ook behoefte is aan virtuele mode. Het internet stopt het verlangen om jezelf uit te drukken niet.

“Op Roblox bijvoorbeeld hebben meer dan 100 miljoen gebruikers vorig jaar mode items gekocht of verkocht en zijn er 11,5 miljoen gebruikers die virtuele kleding en accessoires hebben ontworpen voor hun avatar,” illustreert Samadi.

Tot slot, om de eerste vraag nog te beantwoorden: digitale mode is niet één ding, maar het omvat verschillende items, zo maken de sprekers duidelijk. Naast virtuele kledingstukken, zoals bijvoorbeeld Fortnite skins, die uitsluitend bestaan in de digitale wereld en bedoeld zijn voor digitale avatars, zijn er ook augmented reality verrijkte producten. Aan deze kledingstukken worden digitale elementen toegevoegd aan de werkelijke omgeving wanneer ze worden bekeken via een AR-apparaat of applicatie. Ook gechipte kleding, waarbij fysieke kledingstukken zijn uitgerust met chips die een brug slaan naar digitale ervaringen, behoort tot de categorie digitale mode.

Over The Fabricant en Web Summit

The Fabricant is een digitaal modehuis en -platform. Hoppenbrouwer: “We werken met grote namen en onafhankelijke ontwerpers uit de industrie, voornamelijk ‘fysieke’ modemerken, wiens collecties we digitaal tot leven wekken. Bij The Fabricant kun je digitale kleding kopen en dragen.”

Web Summit is een van 's werelds grootste technologieconferenties. Het is een internationaal evenement waar tienduizenden mensen, waaronder ondernemers, investeerders, sprekers en vertegenwoordigers van bedrijven, samenkomen voor de laatste ontwikkelingen op gebied van technologie en innovatie. Web Summit verwelkomt deze editie meer dan 70.000 bezoekers uit 153 landen. Het congres vindt nog plaats tot en met 16 november in Lissabon, Portugal.