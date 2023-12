Terugblik: De impact van AI op mode in 2023

Kunstmatige intelligentie (AI) is niet alleen gedemocratiseerd en heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt in 2023, het heeft ook veel opgeleverd om over te praten. FashionUnited nodigt je uit om een kijkje te nemen naar de meest relevante evenementen rond dit thema, waarvan vele de basis hebben gelegd voor wat ons te wachten staat in 2024.

Eerste stappen in het reguleren van AI

Aan het einde van 2022 werd AI uitgeroepen tot woord van het jaar en werd het al in twijfel getrokken door internationale organisaties die regelgeving wilden integreren in de technologie. De Spaanse regering kondigde bijvoorbeeld de oprichting aan van een Spaans agentschap voor toezicht op kunstmatige intelligentie als antwoord op de noodzaak om een regelgevend en toezichthoudend kader op te zetten om de uitdagingen en risico's aan te pakken die gepaard gaan met het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie. Ondertussen hebben in de VS, waar het AI-beleid per staat wordt behandeld, ten minste 30 staten of gebieden al wetsvoorstellen en regelgeving met betrekking tot AI geïntroduceerd gedurende 2022.

Pas eind 2023, tijdens de International Summit on Artificial Intelligence Security, waaraan 28 landen deelnamen, waaronder mondiale grootmachten als de VS, China en de Europese Unie, worden de mogelijk "catastrofale" risico's in verband met de snelle opmars van deze technologie aangepakt.

Marketing vindt zichzelf opnieuw uit

In maart verraste Stradivarius, de jonge modeketen die deel uitmaakt van de Spaanse groep Inditex, de industrie door een SS23-campagne te presenteren die was "geherinterpreteerd" met AI en waarin modellen die niet echt bestaan de hoofdrol speelden en waarvan de gezichten zijn gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Dit was slechts een van de gevallen waarin AI de modecampagnes dit jaar heeft geherdefinieerd en onderzoek naar het onderwerp belooft ongekende voordelen.

Dit werd bevestigd in een interview met FashionUnited door The Clueless, een AI-modellenbureau dat sociale media in een paar maanden tijd heeft opgeschud met de creatie van twee influencers die er weliswaar echt uitzien, maar zijn gecreëerd met behulp van AI. Medeoprichter Rubén Cruz zei over de AI influencers: "Onze modellen konden niet zomaar een mooi gezicht zijn, we moesten een persoonlijkheid en een leven creëren om ze te laten werken. Zelfs als ze niet bestaan, kunnen ze dingen gemeen hebben met jou. [Een model genaamd] Aitana is een empowered vrouw, ze is een gamer, ze houdt van sport... ze deelt veel hobby's met de nieuwe generaties."

Credits: Aitana and Maia, models created by artificial intelligence in The Clueless

AI-gegenereerde mode

Na de lancering van Stradivarius maakte het Nederlandse modebedrijf G-Star, gespecialiseerd in denimontwerpen, zijn eerste ontwerp op basis van een AI-gegenereerd model werkelijkheid in de fysieke wereld. Het Spaanse bedrijf Desigual werd ook aangemoedigd om zijn eerste "on-demand" collectie te lanceren, een collectie die verder werd gegenereerd met behulp van AI-tools en kort daarna zou worden gevolgd door een tweede collectie.

Design of Desigual's second "On Demand" collection of on-demand production pieces generated from generative AI tools. Credits: Desigual.

Awesome Lab, het startup-acceleratorprogramma dat wordt ondersteund door de retailer, kondigde een derde editie aan, dit keer met een focus op startups waarvan de activiteiten uitsluitend en specifiek zijn gebaseerd op generatieve AI-modellen.

Gespot op de catwalks

In april vond de eerste editie plaats van de AI Fashion Week, een initiatief van de creatieve studio Maison Meta, gecreëerd door het adviesbureau Trendlad en gewijd aan het verkennen van de mogelijkheden van het gebruik van AI. Dit resulteerde in een reeks fascinerende collecties. Een tweede editie van deze Fashion Week werd later gehouden in november.

De impact van mode gemaakt met generatieve AI bleef echter niet beperkt tot dit evenement, zoals blijkt uit de Accidental Cutting-collectie uit Spanje, die AI naar de London Fashion Week in september bracht.

Accidental Cutting, "Enjoy!" collection for the Spring/Summer SS24 season generated with AI technology. Credits: Accidental Cutting.

Het potentieel van AI in de toekomst van de detailhandel

Big business kent het potentieel van AI, zoals wordt bevestigd door het rapport "The State of Fashion 2024", gepubliceerd door McKinsey en The Business of Fashion (BoF), waarin staat dat leiders in de sector een aanzienlijke potentie zien voor uitbreiding in de technologie.

Met een uitdagende macro-economische omgeving, hogere verwachtingen en intensievere concurrentie zijn investeringen in AI cruciaal om de productiviteit te verbeteren, de ervaring te verbeteren en groei te stimuleren, zoals werd benadrukt tijdens de Shoptalk Europe conferentie in mei, waar retailers zich verdiepten in de toekomst van de detailhandel.

De race om deze nieuwe revolutie te leiden

In deze context willen spelers in de sector de technologische revolutie leiden en hun klanten innovatieve oplossingen bieden, maar hoe?

Modemultinational Mango heeft de lancering en uitrol aangekondigd van het nieuwe "Lisa", een eigen conversatieplatform voor generatieve intelligentie, dat het al uitgebreide ecosysteem van AI-oplossingen aanvult dat het Spaanse bedrijf implementeert als basis van zijn bedrijfs- en managementmodel en waaruit het al meer dan 20 producten heeft gelanceerd die mede zijn gecreëerd met behulp van zijn eigen generatieve AI-tools.

Verder kondigden Alibaba en Amazon nieuwe initiatieven aan gericht op Artificial Intelligence (AI).

Alibaba introduceerde "Tongyi Qianwen", een AI-taalmodel dat is ontworpen om de mogelijkheden binnen het zakelijke ecosysteem te verbeteren, waardoor zakelijke partners toegang krijgen tot aangepaste modellen en deze kunnen bouwen. Ondertussen introduceerde Amazon "Amazon Bedrock", een dienst gericht op het creëren van generatieve AI-gebaseerde toepassingen, waardoor de toegang tot deze technologieën wordt gedemocratiseerd.

Daarnaast lanceerde Amazon AWS Inferentia2 en Trainium AWS-chipinstanties om resources te optimaliseren en modeltraining te versnellen, samen met gratis toegang tot Amazon CodeWhisperer, een AI-gestuurde code-assistent.

De Europese multinational op het gebied van online winkelen, Zalando, heeft aan de andere kant ook een nieuwe mode-assistent ontwikkeld, aangedreven door Generative AI, die dit voorjaar is geïmplementeerd in zijn applicaties en e-commerceplatforms.