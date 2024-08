"Een 'Digital Twin': het Digital Product Passport komt eraan en dit moet je weten

DPP: De wie wat waar wanneer en hoe - en zo bereid je je voor

Het Digitale Product Passport (DPP) komt eraan. Alle producten op de Europese markt moeten in de (nabije) toekomst voorzien zijn van een productpaspoort, ook wel een “digital twin” genoemd: een digitaal dossier dat uitgebreide informatie biedt over de milieu-impact van een product over de gehele levenscyclus. Dit wordt voor textielproducten begin 2026 verwacht.

Achtergrond: over het Digitale Product Passport en andere aanstaande EU regelgeving

Het concept van het Digital Product Passport (DPP) werd geïntroduceerd in de EU strategy for sustainable and circular textiles en verfijnd in de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). De Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) is in werking getreden op 18 juli 2024, vertelt advocaat Judith Bussé. “Dit is een framework wetgeving, wat betekent dat het een kader biedt voor de verdere implementatie en concretisering per productcategorie en sector. Tegen eind december 2025 moeten de standaardiseringsorganisaties geharmoniseerde standaarden aanleveren voor het DPP systeem. In januari 2026 wordt een eerste gedelegeerde handeling (of "delegated act") voor textiel verwacht.” “Concreet voor textiel wordt verwacht dat in januari 2026 de eerste standaarden zullen worden gepubliceerd, die bedrijven 18 maanden later moeten naleven,” aldus Bussé. Het bredere plaatje

De DPP is een van de maatregelen die er komt om de EU te verduurzamen en een circulaire economie in 2050 te zijn. Er staan nog vele wetten en richtlijnen op stapel, die deel uitmaken van de Europese Green Deal. Denk bijvoorbeeld aan de Extended Product Responsibility (de UPV in Nederland), het Right to Repair, ofwel recht op reparatie , de verplichte duurzaamheidsrapportage (CSRD) en Europese wet verantwoord ondernemen (CSDDD) . NB: Als bedrijven verduurzamen om te voldoen aan nieuwe regelgeving zoals het Digitale Product Paspoort, zullen ze ook automatisch beter voorbereid zijn op andere duurzaamheids wetgeving en richtlijnen.

De Europese Commissie zal een speciaal webportaal opzetten waar de digitale productpaspoorten worden geregistreerd. Deze centrale database zal fungeren als register waar alle specificaties staan en die niet alleen voor bedrijven, maar ook voor consumenten toegankelijk zijn.

Doel van de DPP "Door het creëren van dit gemakkelijk toegankelijke en verifieerbare digitale dossier wil het DPP de transparantie, traceerbaarheid en het vertrouwen in de hele toeleveringsketen verbeteren, van fabrikanten tot de consument en recyclers, zodat consumenten duurzamere en beter geïnformeerde keuzes kunnen maken," zei Jake Hanover, directeur digitale producten en kledingoplossingen bij Avery Dennison, over de introductie van het DPP in een eerder gesprek met FashionUnited.

De exacte vorm van de “digital twin” gegevensdrager, denk bijvoorbeeld aan een QR-code, barcode, RFID-label of een NFC-chip gekoppeld aan blockchain, is nog niet vastgesteld en zal later door de Europese Commissie worden bepaald.

Het Digitale Productpaspoort van producten zal informatie moeten bevatten over de duurzaamheid van het product en de hele levenscyclus, zoals gebruikte stoffen en gerecyclede materialen, het energieverbruik en de CO2-voetafdruk en de mate van circulariteit van een product (denk aan reparatie gemak en herbruikbaarheid), en hoe je ze kunt weggooien.

Implicaties voor de kledingbranche

De invoering van het DPP zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de modesector, omdat deze informatie momenteel niet wordt verstrekt of niet (altijd) compleet beschikbaar is vanwege een gebrek aan transparantie in de waardeketen (die complex en uitgebreid is, met vele schakels, red.).

De aanstaande DPP zal dus een grote impact hebben voor kledingbedrijven. Want hoe gaan zij data verzamelen voor elk onderdeel in de toeleveringsketen van mode, beheren en presenteren? Het gros van de modebedrijven is bovendien niet zo happig op het delen van (bedrijfsgevoelige)informatie uit strategische en financiële overwegingen, zoals mogelijk concurrentievoordeel. Dus het wordt voor hen ook een uitdaging straks een balans te vinden tussen transparantie en bescherming van de bedrijfsbelangen.

Hoe kun je je als modebedrijf (nu) al voorbereiden?

Volg de ontwikkelingen in de EU-regelgeving met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit, zoals de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Neem deel aan webinars, cursussen of andere bijeenkomsten om kennis op te doen en de laatste vereisten te begrijpen.

( Voor Nederlandse lezers: de e-commerce organisatie Shopping Tomorrow werkt momenteel aan een rapport over de implementatie van een schaalbaar Digitaal Product Passport in de toeleveringsketen en deelt zijn aanbevelingen op 10 oktober as. Recent is ook een interessant Engelstalig rapport van Cirpass verschenen over de kansen en uitdagingen van de invoering van de DPP voor kleine en middelgrote bedrijven. Nog een derde aanbeveling is de Engelstalige blog over DPP en de ' Definite Guide on Textile Regulations ' van Lidia Lüttin, hoofd marketing van het bedrijf Carbonfact, dat helpt de milieuimpact van mode- en schoenenmerken te meten en verminderen.)

( Denk vast na hoe je de voor de DPP benodigde data kunt verkrijgen. Analyseer de gehele waardeketen: werk samen met leveranciers en andere partijen in de keten om informatie te verzamelen over onder andere productsamenstelling (gebruikte grondstoffen ), productieprocessen en transportmethoden. Zorg bovenal dat je de transparantie in de toeleveringsketen verhoogt.

), productieprocessen en transportmethoden. Zorg bovenal dat je de in de toeleveringsketen verhoogt. Dring de milieu-impact van je bedrijf verder terug. Analyseer en verbeter de duurzaamheid van producten. Verhoog bijvoorbeeld de kwaliteit van kledingstukken (zodat ze langer meegaan) of kies vaker voor gerecyclede materialen en duurzamere vezels dan vervuilende grondstoffen zoals polyester. Focus vooral op circulariteit en circulaire strategieën van de R-ladder: dring het grondstoffenverbruik terug (misschien is de hamvraag: ga je als bedrijf je businessmodel heroverwegen en de geproduceerde kledingaantallen terugschroeven? ) en zet in op reparatie , hergebruik, upcycling en/of recycling . Het begint dus met andere beslissingen om de tekentafel in de ontwerp- en designfase .

dan vervuilende grondstoffen zoals polyester. Focus vooral op en circulaire strategieën van de R-ladder: dring het grondstoffenverbruik terug (misschien is de hamvraag: ga je als bedrijf je businessmodel heroverwegen en de geproduceerde ) en zet in op , hergebruik, en/of . Het begint dus met . Denk ook vast na over technologie voor dataverzameling, -beheer en presentatie. Wees je bewust van de administratie die de invoering van de DPP zal meebrengen. Zijn er bedrijven die platformen aanbieden met gestandaardiseerde protocollen? Welke software- of informatie management systemen bestaan er?

Kijk naar bedrijven die voorlopen op de wetgeving, ook of vooral uit andere sectoren. Zo heeft flessenmerk Dopper recent een Digital Product Passport gelanceerd. Handig om te zien hoe zij het doen en welke lessen je hieruit kunt trekken.

Wat zijn de volgende stappen? Hoe nu verder met DPP?

Voordat het Digitale Product Paspoort (DPP) volledig van kracht wordt, moet het nog definitief worden goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de Raad van de EU. Na goedkeuring zal de wetgeving verder worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

De verordening wordt komende tijd dus nog uitgekristalliseerd en het kan dat er nog het een en ander wordt gewijzigd.

Wie de controle op de implementatie van het Digitale Product Passport zal beheren, ligt straks aan de gekozen aanpak van de EU. In grote lijnen ligt er al het een en ander vast in de Verordening, vertelt Bussé. “De douane zal gaan controleren of producten die de EU binnenkomen over een DPP beschikken. Ook gaan specifieke instanties in elk EU-land erop toezien dat producten op de markt aan deze regels voldoen. De nationale lidstaten zullen ervoor moeten zorgen dat deze controles goed georganiseerd en gemonitord worden, zodat alles volgens de nieuwe wetgeving verloopt.”

Dit Digitale Product Passport artikel zal regelmatig worden geüpdatet door FashionUnited. Actuele informatie over het DPP vind je op de website van de Europese Commissie en de officiële beleidsdocumenten.

DPP van Weartek. De Australische fabrikant van werkkleding voor verschillende industrieën, gebruikte PicoNext om belangrijke DPP-productinformatie te communiceren. Credits: PicoNext (Press release 'PicoNext Accelerates Digital Product Passport Creation with Industry-First Generative AI Assistant', 8 July 2024)

