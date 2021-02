‘Ongekende krimp’ in non-foodsector, 61,5 procent minder omzet voor kledingbranche

De berichten kwamen eerder al naar buiten: de lockdown zorgt voor dramatische resultaten in de modebranche maar ook bij de detailhandel in het algemeen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de detailhandel in januari een ongekende krimp heeft meegemaakt in de non-food sector. Bij de detailhandel in het algemeen lag de omzet 5,9 procent lager dan een jaar eerder.

In de non-foodsector daalde de omzet in januari met 37,7 procent. Het is de grootste krimp in de sector sinds januari 2005, het moment dat het CBS deze cijfers ging bijhouden. De allergrootste klap kwam bij de kledingwinkels - een omzetdaling van 61,5 procent. Bij de schoenen en lederwaren winkels was de omzet in januari 54,2 procent lager. Van de non-foodsector behaalde alleen de tak van drogisterijen een omzetplus in januari.

Online schoot de omzet in vergelijking met een jaar eerder flink omhoog. In januari 2021 lag de online omzet 92,1 procent hoger dan in januari 2020. De groei van online omzet is sinds het bijhouden van de cijfers op het gebied van online omzet door het CBS niet zo sterk geweest.

In januari waren de winkels nog volledig gesloten. Halverwege februari werden winkels toegestaan click&collect aan te bieden en vanaf 3 maart is winkelen op afspraak (onder diverse voorwaarden) mogelijk. De retailbranche roept al enkele tijd op een volledig heropening te overwegen. Alleen een heropening kan het omzetverlies tegengaan, aldus de branche.