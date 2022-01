Ongeveer 160 miljoen euro aan NOW-voorschotten moet worden terugbetaald

In totaal moet ongeveer 160 miljoen euro loonsteun worden terugbetaald aan de Nederlandse overheid, verdeeld over 5.840 bedrijven. Dat is te lezen in openbare Kamerbrief van minister van Gennip van Sociale Zaken.

De loonsteun werd uitbetaald aan de ondernemers in het voorjaar van 2020 en was een voorschot van het UWV. Op hoeveel loonsteun de bedrijven daadwerkelijk recht hadden, zou later worden berekend aan de hand van een eindafrekening. Deze eindafrekening moest door de werkgevers voor 10 januari aan het UWV worden overhandigd. 5.840 van hen hebben dit niet gedaan.

Het UWV kan voor deze bedrijven niet vaststellen op hoeveel NOW de werkgevers recht hebben. Het UWV heeft het definitieve NOW-bedrag voor deze ondernemers daarom op nul euro gezet, zo blijkt uit de brief. Het voorschot moet worden terugbetaald. Daarvoor kunnen verschillende betalingsregelen worden getroffen, waaronder een betalingstermijn van maximaal vijf jaar.

De reden van het ontbreken van de eindafrekening is niet altijd duidelijk. “UWV heeft zich tot het uiterste ingespannen om werkgevers op de vaststelling te attenderen, met mediacampagnes, mailings en door bedrijven individueel per mail en telefonisch te benaderen,” zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Volgens minister Van Gennip heeft een deel van de 5.840 werkgevers ‘bewust geen aanvraag ingediend’ omdat zij al wisten voor de desbetreffende periode geen recht op NOW te hebben.