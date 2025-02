Calzedonia-moederbedrijf Oniverse overtreft 3,5 miljard euro omzetgrens in boekjaar 2024

Volgens de voorlopige verkoopcijfers voor het boekjaar 2024 heeft de Oniverse Group een omzet van meer dan 3,5 miljard euro behaald, een stijging van 13,5 procent bij huidige wisselkoersen. Het aandeel van de omzet gegenereerd in het buitenland bereikte 2,2 miljard euro.

Op 31 december 2024 waren er in totaal 5.732 verkooppunten actief onder de merknamen van de groep, waarvan 3.798 in het buitenland en 1.934 in Italië; in de loop van het boekjaar is het aantal verkooppunten met 88 toegenomen. Het bedrijf opereert met de merken Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé en Antonio Marras. De grootste inspanningen op het gebied van openingen betroffen Italië, Mexico, de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk, aldus een persbericht.

In de food- en wijnsector is Oniverse aanwezig met de winkelketen Signorvino, wijnbars met een lichte restauratie, en met het project Oniwines, dat verschillende wijnhuizen verenigt. In de loop van 2024 werd een nieuw wijnhuis "Podere Guardia Grande" in Alghero geopend en werd "Villa Bucci", een wijnhuis in de Marken, overgenomen.

In de nautische sector is de groep aanwezig met Cantiere del Pardo spa.